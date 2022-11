Der Anschlußtreffer kam zu spät

... auch zu Hause können wir nicht den Hebel umschmeißen, um wieder in die Spur zu kommen. Zwar gingen wir in der 19. Minute durch Marcel Hoppe in Führung, konnten dieses 1:0 aber nicht lange halten, oder gar noch etwas weiter ausbauen. Gut 6 Minuten später das 1:1 … und nun nahm das Unheil seinen Lauf … Schwefingen machte es besser und erhöhte kurze Zeit später auf 1:2.