Die SGE Bedburg-Hau erzielt zu wenig Tore. – Foto: Stefan Klümpen

Der Angriff ist das Sorgenkind der SGE Der Landesligist SGE Bedburg-Hau hat in zwölf Partien erst acht Treffer erzielt. Zudem sorgen personelle Probleme dafür, dass die Mannschaft mittlerweile nur noch zwei Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen hat.

Trainer Sebastian Kaul behält die Ruhe, obwohl die SGE Bedburg-Hau nach Niederlagen in den vergangenen beiden Partien den Abstiegsplätzen in der Landesliga bedrohlich nahegekommen ist. Die Mannschaft rutschte nach dem 0:3 bei der SV Hönnepel-Niedermörmter und dem 0:2 gegen den PSV Wesel auf den noch rettenden zehnten Rang ab und weist lediglich zwei Punkte Vorsprung vor dem ersten der vier Plätze auf, die hinunter in die Bezirksliga führen. „Wir stehen noch über dem Strich und liegen somit voll im Fahrplan. Denn es war doch klar, dass es für uns in dieser Saison einzig und allein um den Klassenerhalt gehen würde“, sagt der 43-jährige Coach.

Die Dinge ließen sich zwischenzeitlich aber viel besser für die SGE Bedburg-Hau an. Das Team stand nach fünf Spieltagen mit neun Punkten auf dem fünften Platz. In den folgenden sieben Partien holte sich die Mannschaft allerdings nur noch fünf Zähler auf das Konto. Trotzdem ist Kaul nicht unzufrieden mit dem, was die SGE bislang auf die Beine gestellt hat. „Mit Ausnahme der 0:3-Niederlage bei der DJK SF Lowick war ich mit unseren Leistungen immer absolut einverstanden“, sagt der Trainer. Das traf auch zuletzt beim 0:2 in der Heimpartie gegen den PSV Wesel zu, bei dem die SGE Bedburg-Hau in der ersten Halbzeit noch auf Augenhöhe mit dem Gast gewesen war. In Hälfte zwei fehlte dann vor allem die Kraft und körperliche Robustheit, um dem Gegner weiter Paroli bieten zu können. „Doch ich konnte der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, so Kaul. Schließlich gab es einen entscheidenden Grund dafür, dass der Landesligist in den zweiten 45 Minuten kein gleichwertiger Konkurrent mehr sein konnte. „Wir waren zuletzt personell arg gebeutelt“, sagt Kaul. Teilweise waren nur acht oder neun Spieler beim Training, was es erschwert, ein Team in Form zu halten und taktische Details einzustudieren. Bezeichnend ist, dass in Marvin Kresimon und Martin Tekaat nur zwei Akteure in den bisherigen zwölf Partien immer dabei waren.