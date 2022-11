Der angelnde Torjäger

Lukas Büchel trifft für die SG Leuktal wie am Fließband. Mit 24 Treffern in elf Spielen ist der 23-Jährige einer der besten Torjäger im Landkreis Merzig-Wadern. Was Angeln mit seiner Treffsicherheit zu tun hat.

Das ist ein zusätzlicher Text der Saarbrücker Zeitung, der jetzt das Fupa-Angebot erweitert.

Den kompletten Bericht gibt es hier (SZ+ für nur 1 € pro Woche).