Der Anfang ist gemacht

SG Besseringen-Hilbringen - SG Mettlach-Merzig 1:1 (0:1). Die Karten vor dem mit Spannung

erwarteten Derby waren klar verteilt. Der Landesliga-Aufsteiger, der sich derzeit in der neuen Klasse noch schwer tut, stand mit Null Punkten auf dem letzten Platz. Anders der Saarlandliga-

Absteiger, der die Verbandsliga angenommen hat und in den ersten vier Spielen neun Punkte holte.

Und so machte der Favorit, die Mannschaft von Trainer Patrick Heinz, auch anfangs die Musik. „Der Gast war schon besser und machte das Spiel, hatte vermehrten Ballbesitz“, war Markus Tritz, der Betreuer der SG, ehrlich. Dennoch schaffte es der Gastgeber, das Geschehen größtenteils vom eigenen Tor fern zu halten, so dass klare Chancen Mangelware blieben. Kurz vor der Pause klingelte es aber dann im Kasten von Connor Weber. Nach einem Schuss von Fernando Da Silva schlug es hinter dem Torwart ein. Mit dem 1:0 für Mettlach-Merzig ging es in die Halbzeit.

Danach zeigte sich der Aufsteiger besser im Spiel und erarbeitete sich mehr Spielanteile. Das hatte schnell Erfolg: Denn schon in der 48. Minute war es Jannik Tritz, der das 1:1 erzielte. Nicklas Meyer platzierte einen Standard an die Latte, den abprallenden Ball legte Tom Dostert auf Tritz quer und der schob den Ball ins Tor (48.). Hoch gingen die Gemüter nur wenige Minuten später. Nach einem harten Einsteigen von Ivan Izhovskyi, hatte der Mettlacher Glück, dass der Unparteiische auf eine Zehn-Minuten-Strafe entschied.

Beide Teams wollten nun mehr und suchten die Entscheidung. Kurz vor Schluss hatte Richard Peiffer eine Großchance für den Gastgeber, ehe der Besseringer Fabio Zimmer in der Schlussminute nach Foulspiel Rot sah. „Das war weit weniger schlimm, als das Foul von Izhovskyi“, war Markus Tritz mit der Entscheidung nicht einverstanden.

Für Besseringen-Hilbringen ist nun der Anfang gemacht, der erste Punkt ist eingefahren. Von daher war Tritz am Ende mit dem Remis zufrieden. „Es war wichtig, dass es heute geklappt hat und wir ein Erfolgserlebnis hatten. Am Sonntag bleibt es aber schwer, denn wir fahren zum FV Siersburg. Das ist ein dicker Brocken“, weiß Tritz