Der Anfang einer jungen Trainerkarriere

Ein Interview mit Ercan Aydinoglu zu seinem 48. Geburtstag Ein Blick in die Welt von Ercan Aydınoğlu: Ein Trainer, der aus Berliner Bolzplätzen, harter Disziplin und echter Menschlichkeit seine Philosophie formte – und heute bei der VSG Altglienicke mit Ruhe, Klarheit und Herz den Unterschied macht.

dedepress: Ercan, was hat dich auf den Berliner Bolzplätzen geprägt?

Ercan Aydınoğlu: Ich habe früh gelernt, dass Fußball nur funktioniert, wenn man füreinander da ist. Es ging nie darum, der Beste zu sein, sondern gemeinsam etwas zu schaffen. Dieses Wir-Gefühl begleitet mich bis heute. dedepress: Welche Bedeutung hatte deine Zeit beim SV Yeşilyurt?

Aydınoğlu: Unter Mehmet Öztürk habe ich Professionalität, Disziplin und Verantwortung gelernt. Der Aufstieg in die Oberliga war sportlich wichtig, aber menschlich noch prägender. Dort habe ich verstanden, wie entscheidend klare Strukturen und Respekt sind.

dedepress: Wann wurde dir klar, dass du Trainer werden wolltest?

Aydınoğlu: Beim Mariendorfer SV habe ich gemerkt, dass es mich erfüllt, andere besser zu machen. Ich habe ein Auge für Details und Menschen – da wusste ich, dass mein Weg an die Seitenlinie führt.