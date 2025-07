"Der Amateurfußball erlebt eine neue Wertschätzung"

1) Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?

Mit der abgelaufenen Saison sind wir nicht wirklich zufrieden. Am Ende stand ein 10. Platz zu Buche. Wir hatten in der letzten Saison viel Pech mit verletzten Spielern. Gerade in der Rückrunde hatten wir viele Ausfälle zu beklagen, wodurch es viel Rotation in der Aufstellung gab und sich kein Grundgerüst finden und einspielen konnte. Positiv war, dass wir bereits in der Hinrunde einige Punkte sammeln konnten und somit auch in der letzten Saison nie etwas mit dem Abstieg zu tun hatten.