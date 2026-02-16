Der Allrounder der TSG Bretzenheim

Finn Stärz (Dritter von rechts) bei der Ehrung. Foto: Can Tasdemir/SWFV

Mainz. Sieggaranten und Matchwinner werden bei der TSG Bretzenheim im Wochentakt gekürt. Aber einen Fußballhelden gibt es nur alle zehn Jahre. Die Ehrung des Südwestdeutschen Fußballverbandes, die seinerzeit Nils Krämer erhielt, ging nun an Finn Stärz. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf die besondere Jugendarbeit bei den 46ern.

Geehrt werden 18- bis 30-Jährige mit großem ehrenamtlichem Engagement im Nachwuchs, als Trainer oder Jugendleiter. Für Stärz gilt beides. Bevor der 27-Jährige im Sommer ins Trainerteam der Verbandsliga-Mannschaft rutschte, stand er anderthalb Jahrzehnte von G- bis A-Jugend an der Seitenlinie, ging in Jugendleitung und Vorstand. Und kümmerte sich federführend um das Nachwuchskonzept, mit dem die TSG einen roten Faden bis hinauf in den Aktivenfußball weben will.

Als Sechsjähriger begann Stärz in seinem Heimat-Stadtteil mit dem Fußballspielen. Bis zur A-Jugend stand er selbst auf dem Feld. „Es wäre für die zweite Mannschaft schon eng geworden.“ Die B+-Lizenz belegt, dass der Trainer-Job ihm weitaus besser liegt. Und das Vereinsleben sowieso. Zehn 46er gingen hin, als einst ein Schiedsrichter-Lehrgang in Mainz anstand. Seither pfeift Stärz auch Spiele. „Es macht mir Spaß, ich habe nur selten Zeit dafür.“

„Die Ehrung ist cool, aber ich sehe es gar nicht nur persönlich, sondern auf den Verein bezogen“, sagt Stärz. „Keiner wird Fußball-Held in einem Verein, der nicht gut geführt und strukturiert ist.“ Er denkt an die vielen Mitwirkenden bei den Vereinscamps und Turnieren, die er organisiert und geleitet hat. Oder an die Eltern, die den Verkauf stemmen. Oder die Trainerteams, die aus grauer Theorie blauweiße Praxis machen.

Im Januar begann sein Referendariat am Elisabeth-Langgässer-Gymnasium in Alzey, Ethik und Erdkunde. Ungewissheit ob des beruflichen Wegs war der Grund, erstmals nicht mehr selbst als Cheftrainer zu agieren. Im Trio mit TSG-Urgestein Timo Schmidt und Spielertrainer Serdal Günes kümmert er sich um die Verbandsliga-Mannschaft, mit Schwerpunkt Videoanalyse und Gegner-Vorbereitung, aber auch vielen Tätigkeiten in Trainingsplanung und -leitung. Das Trio ergänzt sich, arbeitet uneitel im Team. „Absolut verdient“, findet Schmidt die Auszeichnung für Stärz. „Finn ist sich für nichts zu schade, bietet immer seine Hilfe an, lebt die TSG durch und durch.“ Und bei der Entwicklung des Leitfadens habe er eine wichtige Rolle gespielt. „So etwas entsteht immer durch das Miteinander“, sagt Stärz. Locker ein Dutzend Jugendtrainer gibt es unter den aktiven Spielern. Noch größer ist die Übungsleiter-Gruppe, die sich jeden Montag zum Schnitzeltag beim Italiener trifft.

Idee: Ein Verein aus einem Guss

Eine TSG aus einem Guss ist der Gedanke, mit einheitlichen Coaching-Begriffen ab frühester Jugend, Übungen, die aus dem Aktiven- ins Jugendtraining übernommen werden, und Spielprinzipien. Der Leitsatz: „Wir machen jedes Spiel zum TSG-Spiel.“ Dazu gehören die aktive Arbeit gegen den Ball, hohes Anlaufen und ein attraktiver Ansatz mit viel „lösungsorientiertem Ballbesitz“. Alles hinführend auf die Aktiven, die schon jetzt weit überdurchschnittlich mit Eigengewächsen besetzt sind.

Regelmäßige Trainerfortbildungen sind ein Eckpfeiler. Ein Dutzend neue C- und B-Lizenzen sind derzeit in Arbeit. Gold wert ist die Kooperation mit der TSG Hoffenheim, die in Stärz’ Händen liegt. Alle zwei Wochen gibt es Videocalls, regelmäßig Testspiele, Turniere und Sichtungen, Trainer-Schulungen und Coaching-Boxen mit neuem Übungsmaterial. Stärz und Can Tasdemir, an den er nach sechs Jahren die Leitung der beliebten Feriencamps abtritt, waren schon zu Hospitanzen im Kraichgau.

„Ich kann meinen Mund nicht halten und dann heißt es: 'Dann mach selbst'"

Neulich gab es vor einer Trainingseinheit mit Verbandsvertreter Volker Schmitt die Ehrung, die am Tag des Ehrenamts wiederholt wird. Eine DFB-Bildungsreise führt alle Fußballhelden nach Barcelona. „Seine Hilfsbereitschaft ist sehr ausgeprägt“, betont Abteilungsleiter René Moczarski, „er kann gut koordinieren und ist ein echter Teamplayer mit ausgeprägtem Fußballfachwissen – der Prototyp eines Vereinsmeiers mit Vorbildfunktion für viele Jugendspieler, die durch ihn auch Jugendtrainer geworden sind.“

Wie man zu all den Ämtern kommt, die eine solche Ehrung nach sich ziehen? „Ich kann meinen Mund nicht halten, mische mich gern ein, und dann heißt es: Dann mach selbst“, grinst Stärz. Pläne, seine TSG zu verlassen und andernorts höhere Trainer-Weihen anzustreben, gibt es nicht: „Ich mag die Sportart, die Menschen bei der TSG sind zum Großteil super. Hier habe ich Spaß und kann mich in allen Bereichen weiterentwickeln.“