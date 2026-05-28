Der Aldekerker „Bläk“ wird wieder zum Fußball-Jahrmarkt

Anfang Juni wird die Landwehr-Arena wieder zur großen Bühne für den FC Aldekerk: Von Mittwoch bis Sonntag, 3. bis 7. Juni, steigt die Jupp-Tillmanns-Sportwoche – fünf Tage lang rollt ununterbrochen der Ball, rund um den Sportplatz ist jede Menge los. Familien, Fußballteams und Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen Umland sind eingeladen, mitzuspielen, mitzufiebern oder einfach ein paar gesellige Stunden auf der Anlage zu verbringen.
Sportlich spannt die Woche den Bogen einmal quer durch den Verein: Von den jüngsten Bambini über sämtliche Jugendmannschaften bis hin zu den Alt-Herren läuft jede Altersklasse auf. 14 Aldekerker Teams übernehmen die Gastgeberrolle, dazu werden mehr als 150 Gastmannschaften erwartet – genug, um beide Plätze dauerhaft zu füllen und ein eng getaktetes Turnierprogramm auf Kleinfeld zu ermöglichen. Gespielt wird auf Rasen und Kunstrasen, was für abwechslungsreiche Bedingungen und viele temporeiche Partien sorgt.
Die Sportwoche versteht sich dabei ausdrücklich nicht nur als Turnierserie, sondern als Treffpunkt für das ganze Dorf. Wer gerade nicht selbst auf dem Platz steht, findet auf dem Gelände ein buntes Angebotfür Groß und Klein. An mehreren Tagen schauen Maskottchen vorbei – unter anderem Figuren aus der Paw Patrol, Jünter von Borussia Mönchengladbach, Ennatz vom MSV Duisburg, der Grotifant, KEVin und weitere Gäste – und sorgen für viele Fotomomente und leuchtende Kinderaugen.
Für die jüngsten Gäste hat das Organisationsteam ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm zusammengestellt: Sandbox, Fußballdarts, Kinderschminken und Kinderanimation, eine große Erlebnisrutsche, das Mastergoal, eine Kinderdisco sowie eine Fotobox für Erinnerungsbilder machen den „Bläk“ zu einem kleinen Jahrmarkt rund um den Fußball. Wer seine Schusskraft testen möchte, kann bei der Torschussgeschwindigkeitsmessung antreten und schauen, wie kräftig der eigene Abschluss wirklich ist.
Natürlich kommt auch das Kulinarische nicht zu kurz. In der Cafeteria warten über alle Tage hinweg Kaffee, Kuchen, Waffeln, Slush Ice, Süßigkeiten und weitere Kleinigkeiten – ideal für eine Pause zwischen zwei Spielen oder einen Besuch ganz ohne Fußballschuhe. Ergänzt wird das Angebot durch „Snack Attack“ – inklusive vegetarischer Variante selbstverständlich.
Der FC Aldekerk setzt bewusst auf regionale Partner: Sowohl bei Speisen als auch bei Getränken arbeitet der Verein mit Anbietern aus der Umgebung zusammen. Für die älteren Gäste ist unter anderem „Brüdergeist“ vor Ort und bringt verschiedene Spezialitäten mit an die Landwehr – ein Angebot, das bereits in der Vergangenheit sehr gut angenommen wurde.
Bereits im Vorfeld der Sportwoche sind die Jugendmannschaften unterwegs und verkaufen in den Ortschaften Lose für die große Tombola. Während der fünf Veranstaltungstage können Lose außerdem direkt vor Ort erworben werden, zusätzlich steht der Verkauf ab sofort im Vereinsheim bereit. Welche Preise es im Detail zu gewinnen gibt, verrät der aktuelle Flyer – sicher ist: Es warten attraktive Gewinne, und jeder Loskauf unterstützt die Jugendarbeit des Vereins.
Auch die Abende haben ihren eigenen Charakter. Am Freitag ist nach den Jugendspielen die große Karaoke-Nacht geplant: Dann heißt es Bühne frei für alle, die sich trauen, allein, im Duo oder als Mannschaftsgruppe ans Mikrofon zu gehen. Am Sonntagvormittag gehört der Platz der F-Jugend, bevor der FC Aldekerk im Anschluss zum Frühschoppen einlädt. Spielerinnen, Spielern und ehrenamtliche Helfer packen gemeinsam an, damit die Anlage nach fünf intensiven Tagen wieder in Ruhe aufgeräumt werden kann.
Die Verantwortlichen verfolgen mit der Jupp-Tillmanns-Sportwoche ein klares Ziel: fünf Tage, in denen Fußball, Begegnung und Freizeitspaß im Mittelpunkt stehen. Jeder soll sich an der Landwehr willkommen fühlen und die Anlage mit einem guten Gefühl wieder verlassen.