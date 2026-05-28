Der Aldekerker „Bläk“ wird wieder zum Fußball-Jahrmarkt Die „Jupp-Tillmanns-Sportwoche“ stellt der FC Aldekerk traditionell für alle Generationen auf die Beine. Vom 3. bis zum 7. Juni wird in der Landwehr-Arena wieder allerhand geboten. Die Höhepunkte der beliebten Veranstaltung im Überblick. von RP / Niklas Hegmans · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Beim FC Aldekerk ist eine ganze Menge geplant. – Foto: Dirk Münz

Anfang Juni wird die Landwehr-Arena wieder zur großen Bühne für den FC Aldekerk: Von Mittwoch bis Sonntag, 3. bis 7. Juni, steigt die Jupp-Tillmanns-Sportwoche – fünf Tage lang rollt ununterbrochen der Ball, rund um den Sportplatz ist jede Menge los. Familien, Fußballteams und Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen Umland sind eingeladen, mitzuspielen, mitzufiebern oder einfach ein paar gesellige Stunden auf der Anlage zu verbringen.

Sportlich spannt die Woche den Bogen einmal quer durch den Verein: Von den jüngsten Bambini über sämtliche Jugendmannschaften bis hin zu den Alt-Herren läuft jede Altersklasse auf. 14 Aldekerker Teams übernehmen die Gastgeberrolle, dazu werden mehr als 150 Gastmannschaften erwartet – genug, um beide Plätze dauerhaft zu füllen und ein eng getaktetes Turnierprogramm auf Kleinfeld zu ermöglichen. Gespielt wird auf Rasen und Kunstrasen, was für abwechslungsreiche Bedingungen und viele temporeiche Partien sorgt. Fohlen Jünter von Borussia schaut auch vorbei Die Sportwoche versteht sich dabei ausdrücklich nicht nur als Turnierserie, sondern als Treffpunkt für das ganze Dorf. Wer gerade nicht selbst auf dem Platz steht, findet auf dem Gelände ein buntes Angebotfür Groß und Klein. An mehreren Tagen schauen Maskottchen vorbei – unter anderem Figuren aus der Paw Patrol, Jünter von Borussia Mönchengladbach, Ennatz vom MSV Duisburg, der Grotifant, KEVin und weitere Gäste – und sorgen für viele Fotomomente und leuchtende Kinderaugen.

Für die jüngsten Gäste hat das Organisationsteam ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm zusammengestellt: Sandbox, Fußballdarts, Kinderschminken und Kinderanimation, eine große Erlebnisrutsche, das Mastergoal, eine Kinderdisco sowie eine Fotobox für Erinnerungsbilder machen den „Bläk“ zu einem kleinen Jahrmarkt rund um den Fußball. Wer seine Schusskraft testen möchte, kann bei der Torschussgeschwindigkeitsmessung antreten und schauen, wie kräftig der eigene Abschluss wirklich ist. Natürlich kommt auch das Kulinarische nicht zu kurz. In der Cafeteria warten über alle Tage hinweg Kaffee, Kuchen, Waffeln, Slush Ice, Süßigkeiten und weitere Kleinigkeiten – ideal für eine Pause zwischen zwei Spielen oder einen Besuch ganz ohne Fußballschuhe. Ergänzt wird das Angebot durch „Snack Attack“ – inklusive vegetarischer Variante selbstverständlich.