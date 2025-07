Der Albtraum des FC Unterföhring – 2.4-Niederlage und zweimal Rot

Das erste Auswärtsspiel der neuen Landesliga-Saison war für den FC Unterföhring ein einziger Albtraum. Beim SV Neuperlach gab es null Punkte und zwei Rote Karten bei der völlig unnötigen 2:4 (1:2)-Niederlage.

Der Aufsteiger wurde im ersten Saisonspiel in Karlsfeld mit 8:2 böse abgeschossen und auch gegen Unterföhring hätte es böse ausgehen. Der FCU hatte nach dem 3:0 gegen Kastl Chancen für mindestens ein halbes Dutzend Tore. Zwei Treffer zählten, zwei weitere wegen Abseits oder Foulspiel nicht. Diese Pfiffe waren umstritten und zudem monierten die Unterföhringer, dass es nach einem Foul an Fabian Porr keinen Elfmeter gab.

Und dann kamen die zwei Platzverweise Nach den schnellen Toren zum 1:1 von Jose Ceballos (1.) und Fabian Porr (2.) musste Florian Orth nach einer Notbremse vom Platz (14.). Das Foul als letzter Mann war unstrittig, aber Trainer Sebastian Fritz kritisierte, „dass der Angreifer drei Meter im Abseits stand“. Später musste Sahin Bahadir gehen, weil sich fünf Neuperlacher über eine Beleidigung beschwerten. Die Unterföhringer schworen Stein und Bein, dass der Abwehrchef nichts gesagt hat.

Coach Sebastian Fritz ärgerte sich, dass man ein Spiel verloren hat, das man eigentlich nie hätte verlieren dürfen: „Die haben aus drei Chancen vier Tore gemacht. Wir waren mit einem Mann weniger noch dominant und auch mit zwei Mann weniger die bessere Mannschaft.“ Aufsteiger Neuperlach habe nur weite Bälle nach vorne gekloppt und das reichte an diesem Tag. Die Unterföhringer waren nicht griffig im Zweikampf und leisteten sich wie im Auftaktspiel gegen Kastl unnötige Fehler, die im Gegensatz zu Spiel eins diesmal gnadenlos bestraft wurden. Aber auch trotz dieser Fehler hatte der FCU Mitte der zweiten Halbzeit gute Torchancen, mit dem 3:3-Ausgleich einen gebrauchten Tag noch zu retten.

Bei allem Ärger über den Schiedsrichter oder die monotone Spielweise des Gegners mussten sich die Unterföhringer an die eigene Nase fassen angesichts eines schlechten Spiels. „Wir waren zu blöd, die Tore zu schießen und haben die drei Punkte verschenkt“, motzte Sebastian Fritz. Zu der Niederlage und den zwei Sperren kommt am Freitag gegen den FC Schwabing noch der Ausfall der beiden Spielertrainer dazu. Tayfun Arkadas heiratet und Sebastian Fritz hat sich in Neuperlach verletzt. Diese Niederlage war maximal bitter für den FC Unterföhring. (nb)

SV Neuperlach – FC Unterföhring 4:2 (2:1). FCU: Fritz – Filotas (62. Gmelch), S. Bahadir, Orth, Awoudja – B. Bahadir, Arkadas (73. Gümüs), Bulut (67. Larisch), Tokoro (62. Mulango), Fischer – Porr (76. Al Hosaini). Tore: 1:0 Ceballos (1.), 1:1 Porr (2.), 2:1 Rojek (24.), 3:1 Tokdemir (48.), 3:2 Arkadas (56.), 4:2 Coulibaly (90.+4). Rot: Orth (14., Notbremse), S. Bahadir (67., Spielerbeleidigung). Schiedsrichter: Michael Schmid (Stoffen) – Zuschauer: 100.