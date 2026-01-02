Der Agrar Cup bringt Liebenwalde in den Hallenfußball-Modus

Am morgigen Samstag, 3. Januar 2026, wird die Weinberghalle in Liebenwalde erneut zur Bühne für intensiven Hallenfußball. Der 2. Agrar Cup des FV Liebenwalde vereint acht Mannschaften, einen klaren Turniermodus und eine Atmosphäre, die weit über den sportlichen Wettbewerb hinausreicht. Ab 17 Uhr beginnt ein Abend, der Tempo, Emotionen und regionale Verbundenheit miteinander verbindet.

Acht Teams, zwei Gruppen Das Teilnehmerfeld besteht aus acht Mannschaften, die in zwei Vierergruppen aufgeteilt sind. In der Gruppe A treffen der FSV Basdorf, der FV 1997 Liebenwalde, die Handballer der TSG Liebenwalde und das Sven-Schmidt-Team aufeinander. Die Gruppe B ist mit der SpG Marienwerder/Klosterfelde, dem FV 1997 Liebenwalde, dem Scheunenviertel Liebenwalde und Traktor Neuholland besetzt. Diese Konstellationen garantieren regionale Duelle und unterschiedliche Spielansätze innerhalb kurzer Zeitfenster.

Ein Turnier mit Wiedererkennungswert Der Agrar Cup geht in seine zweite Auflage und knüpft an das Konzept an, Hallenfußball kompakt und publikumsnah zu präsentieren. Austragungsort ist die Weinberghalle in Liebenwalde, die sich mit ihrer Nähe zum Spielfeld und kurzen Wegen als idealer Rahmen für dieses Turnier erwiesen hat. Der Fokus liegt klar auf dem sportlichen Wettbewerb, ergänzt durch ein Umfeld, das Zuschauer bewusst einbindet.

Ein klar strukturierter Spielmodus

In der Gruppenphase spielt jede Mannschaft einmal gegen jedes andere Team der eigenen Gruppe. Die Spielzeit beträgt zwölf Minuten, was schnelle Entscheidungen erzwingt und taktische Zurückhaltung kaum erlaubt. Die jeweils besten zwei Teams einer Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale. Die Dritt- und Viertplatzierten spielen in der Trostrunde weiter und bleiben damit ebenfalls bis in den späten Abend hinein sportlich eingebunden.

Der Weg durch K.-o.-Spiele

Nach Abschluss der Gruppenphase folgen Halbfinals, Platzierungsspiele und schließlich das Finale. Auch die Spiele um Platz drei, fünf und sieben sind fest im Turnierplan verankert. Damit erhält jede Mannschaft mehrere Vergleichsmöglichkeiten über die Gruppenphase hinaus. Der Turniersieger wird erst im letzten Spiel des Abends ermittelt, wenn sich die beiden erfolgreichsten Teams im Finale gegenüberstehen.

Regionale Duelle mit besonderer Würze

Mehrere Mannschaften kennen sich aus dem regulären Spielbetrieb oder aus früheren Turnieren. Diese Nähe sorgt für eine besondere Dynamik auf dem Spielfeld. Auch ohne lange Vorgeschichte entsteht in der Halle schnell eine intensive Atmosphäre, weil jeder Zweikampf sichtbar ist und jede Entscheidung unmittelbar wirkt.

Ein fester Termin im Winterkalender

Mit seiner zweiten Auflage etabliert sich der Agrar Cup als fester Bestandteil des Hallenwinters in Liebenwalde. Das Turnier verbindet sportlichen Ehrgeiz mit lokaler Identität und schafft einen Rahmen, in dem Hallenfußball in seiner puren Form erlebbar wird. Wenn am Ende der Sieger feststeht, liegt ein intensiver Abend hinter der Weinberghalle – geprägt von Tempo, Nähe und der besonderen Energie des Hallenfußballs.