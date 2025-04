Du wirst automatisch weitergeleitet...

Der SC Siegelsbach (rot) befindet sich auf dem besten Weg Richtung Rang vier und somit Best of the Rest in der Kreisklasse B. – Foto: Roman Gebhardt

Der Ärger überwiegt Kreisklasse B Sinsheim +++ Siegelsbach hat schon jeden aus dem Spitzentrio geschlagen und ist dennoch abgeschlagen Verlinkte Inhalte Kreisklasse B Siegelsbach Zehn Punkte hat der SC Siegelsbach 2025 schon verpasst. "Unser Ärger ist groß, vor allem weil wir so viele Punkte völlig unnötig haben liegenlassen", sagt Kai Feßenbecker. Dem Siegelsbacher Coach stoßen die Niederlagen in Elsenz (1:2), in Berwangen (2:3) sowie die Punkteteilungen bei Mühlbach II (3:3) und gegen Eichelberg (2:2) sauer auf den Magen. Ohne diese Punktverluste würde der SC mittlerweile von der Tabellenspitze grüßen. Dass sie es können, haben sie diese Runde gleich mehrfach bewiesen. "Wir haben jeden aus dem Spitzentrio geschlagen, erst vor drei Wochen Steinsfurt mit 4:1", zählt Feßenbecker die starken Ergebnisse seiner Schützlinge auf. Das Problem ist also nicht die fehlende sportliche Qualität, sondern die mentale Stärke. Der 37-Jährige erläutert: "Das ist reine Kopfsache, wenn man solch unterschiedliche Ergebnisse abliefert wie wir." Statt Aufstiegskampf in den verbleibenden Wochen der Spielzeit 2024/25 bleibt den Siegelsbachern also nichts anderes übrig als maximal um Platz drei zu kämpfen und im Sommer einen neuen Anlauf zu starten. "Das Ding ist durch, acht Punkte Rückstand auf Eschelbach und Steinsfurt sind schlicht und ergreifend nicht mehr aufzuholen", schürt Feßenbecker keine falschen Hoffnungen. Der Klub hat im Winter frühzeitig für Klarheit gesorgt und mit seinem Trainerteam bestehend aus Feßenbecker, Björn Schweter und Daniel Özmen verlängert. "Ich bin aber kein Freund zu sagen, dass wir dann nächstes Jahr aufsteigen", erläutert "Feße" und gibt zu bedenken, "dass es andere starke B-Ligisten gibt und voraussichtlich aus der A-Klasse auch der ein oder andere richtig Gute runterkommen wird. Klar ist aber auch, dass wir nicht um die Goldene Ananas spielen wollen." Um am Ende einer langen Saison einen Aufstiegsrang zu belegen, bedarf es laut ihm, "ein perfektes Jahr." Im diesjährigen Titelkampf räumt er den Steinsfurtern die besten Chancen ein. "Ich glaube, sie werden sich vor Eschelbach durchsetzen." Persönlich ist der anstehende Ostermontag eine sehr emotionale Sache für Feßenbecker. Sein ehemaliger Verein SV Ehrstädt, für den er erstmals als Trainer von 2016 bis ´18 arbeitete, kommt nach Siegelsbach. Er weiß: "Das sind immer ganz besondere und auch enge Duelle, die Ehrstädter sind traditionell heiß gegen uns." Den Saisonverlauf des Ex-Vereins verfolgt er ganz genau und freut sich deshalb sehr über die starke Form des SV, der sich mit drei Siegen in Serie eine deutlich bessere Ausgangsposition im Abstiegskampf verschafft hat. Er sagt: "Ich glaube, sie sind unten raus und werden die Klasse halten."