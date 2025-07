Der achte Neue: SSV Jahn verpflichtet HSV-Talent

Oliveira ist bereits 2018 für die Jugend des Hamburger SV aktiv. Für den HSV absolvierte der gebürtige Spanier fünf Einsätze in der 2. Bundesliga sowie einen Einsatz im DFB-Pokal-Achtelfinale. Hauptsächlich kam das Talent aus dem HSV-Nachwuchs zuletzt in der U21 des Bundesliga-Aufsteigers zum Einsatz. In der Regionalliga Nord stand der 21-Jährige 19 Mal auf dem Platz. Zudem kam Oliveira in der deutschen U19- und U20-Nationalmannschaft zu jeweils acht Einsätzen.



„Nicolas bringt ein spannendes Profil für einen Außenverteidiger mit, der mit seinem Tempo und Variabilität, neben seinen Qualitäten in der Defensive, auch nach vorne Akzente setzen kann. Nach seiner hochklassigen Ausbildung im Nachwuchs des HSV wollen wir mit ihm die nächsten Entwicklungsschritte gehen und mit ihm sein volles Leistungspotenzial im Profifußball ausschöpfen, sodass er sich dort nachhaltig etablieren kann“, lässt sich Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, in einer passenden Pressemeldung des Vereins zitieren.



Das sagt Nicolas Olivera selbst zu seinem Wechsel in die Oberpfalz: „Die sportliche Perspektive, die mir hier aufgezeigt wurde, hat mich überzeugt. Der SSV Jahn ist ein ambitionierter Verein, das Gesamtpaket passt gut zu mir. Ich habe bereits Eindrücke von der Stadt und dem Jahnstadion Regensburg sammeln können und kann es kaum abwarten hier mit dem neuen Team Vollgas zu geben und für die gemeinsamen Ziele zu ackern.“