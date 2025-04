Der Abwehrspieler kann es auch zwischen den Pfosten

Wenn beim TuS Jork im Tor Not am Mann ist, springt Abwehrspieler Tim Renken ein. Dass dabei auf ihn Verlass ist, bewies er beim jetzigen Überraschungscoup.

Der 30-Jährige gibt das Lob aber zurück: „Ja, es hat ganz gut funktioniert, das liegt aber natürlich auch an der Mannschaft, was sie zulässt.“

Der TuS hat zwei nominelle Torhüter. Der eine war gerade zwei Wochen krank. Der andere wohnt in Hamburg und kann die Termine oft nicht wahrnehmen. Renken, der schon mal eine ganze Rückrunde für die Zweite im Tor stand, musste in dieser Saison bisher drei Mal zwischen die Pfosten.

Eigentlich ist er Abwehrspieler. „Und auch da nicht wählerisch“, wie er sagt und lacht. Am liebsten spielt er als Linksfuß aber auf der linken Seite. Was den Klassenerhalt betrifft, ist er zuversichtlich. „Ich glaube nicht, dass wir uns verabschieden. Das Spiel gegen Hedendorf hat gezeigt, dass in uns noch genug Fight steckt.“