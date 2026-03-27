Der Abwehrchef mit Torgefahr Kreisliga A 8: Thomas Hunz ist bei der SG Grenzland-Winterspelt ein Führungsspieler. Was den vielseitig einsetzbaren Kapitän auszeichnet, was ihn nervt, und wie er die Aufstiegschancen seiner Mannschaft einschätzt ... von Lutz Schinköth · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Leistungsträger und Kapitän: Thomas Hunz (rechts) geht bei der SG Grenzland-Winterspelt voran. – Foto: Hans Krämer

Mit 18 Jahren kam der lauf- und zweikampfstarke Defensivallrounder zur damaligen SG Großkampen/Lützkampen/Üttfeld und spielte unter Trainerlegende Günter Bretz in der Bezirksliga. Hunz erinnert sich: „Günter saß damals bei uns zu Hause auf dem Sofa und hat sich jede Menge Argumente einfallen lassen, um mich zur SG Glü zu lotsen. Es war meine erste Station im Seniorenbereich, nachdem ich gerade aus der A-Jugend der JSG Prümer Land aufgerückt war. Ich war 18 und hatte in der Bezirksliga, später in der A-Klasse unter ihm eine tolle Zeit. Er hat mich menschlich und sportlich geprägt.“

Wer Thomas Hunz über all die Jahre geprägt hat: Hunz, der aus Büdesheim stammt, nennt auch Andreas Theis und seinen jetzigen Trainer Manuel Mombach als jene, die ihn nachhaltig in seiner Entwicklung begleitet und gefördert haben. Von den Bambini bis zur A-Jugend wurde er beim FC Prüm von Klaus Spoo geprägt. Nach seiner Zeit bei der SG Großkampen zog es den torgefährlichen Standardschützen und beidfüßig ausgebildeten Vollblutfußballer wieder in seine Heimat. Mit der SG Prümer Land stieg er 2017 in die A-Liga auf. Drei Jahre später heuerte Hunz beim damaligen Bezirksligisten und aktuellen Rheinlandligisten SG Arzfeld an. „Der Aufwand in der Bezirksliga mit einem kleinen Kind war mir auf Dauer aber zu groß, sodass ich im Sommer 2023 zur damals neu gegründeten SG Grenzland wechselte. Der Aufstieg im Vorjahr war etwas Besonderes.“

Welche Sportarten er sonst noch gerne ausübt: Bis vergangenes Jahr hatte der bei der Firma Tesla in Prüm-Dausfeld als Gebäudetechniker beschäftigte Fußballer mit seiner damaligen Lebensgefährtin noch in Habscheid gewohnt. „Seit einem Jahr lebe ich wieder in Büdesheim, sehe mein Kind regelmäßig und habe mittlerweile zwei Häuser gebaut. Mit dem Aufwand in Beruf, Familie und Fußball komme ich klar“, erklärt Hunz, der in seiner Freizeit auch ab und an Mountainbike fährt, Tennis spielt und schwimmen geht. „Das Interesse am Fußball ist primär, die anderen Sportarten übe ich nur nebensächlich und ohne Vereinszugehörigkeit aus.“ Bei der SG Glü avancierte Hunz in einer Saison zum internen Torschützenkönig. Mit den Jahren ging es auf dem Platz zunehmend in hintere Regionen. „Aktuell bin ich als Innenverteidiger unterwegs und seit dem ersten Tag an auch Kapitän. In dieser Funktion kann ich aktiv Einfluss auf das Spiel nehmen und pflege stets eine gute interne Kommunikation mit den Jungs auf dem Platz“, berichtet der auch auf vielen anderen Positionen einsetzbare Routinier. Als seine Stärken nennt er Erfahrung, Stellungsspiel, Übersicht und Willensstärke. Hunz bringt eine solide Grundphysis mit und schaltet sich häufig bei Standards mit ein. „Nach Freistößen und Eckbällen tauche ich oft im Strafraum auf und habe auch schon ein paar Kopfballtore gemacht.“