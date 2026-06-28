Der Absturz des 1. FC Viersen ist kein Zufall

Die Viersener scheiterten in der Relegation an der SG Hackenberg. – Foto: Andre Peters

Die Kommentare unter der Profilseite des Vereins beim sozialen Netzwerk Facebook gehen größtenteils in dieselbe Richtung. „Echt Wahnsinn, was aus diesem Verein geworden ist“, schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: „Einfach nur traurig, aber verdient.“ Die Nachrichten stehen unter dem Beitrag, der den Abstieg des 1. FC Viersen in die Kreisliga A thematisiert. Seit Sonntagabend steht fest, dass der 1. FC Viersen künftig nur noch auf Kreisebene spielt. Es ist ein Tiefpunkt in der langen Historie des Vereins, der in den 1980er- und 1990er-Jahren sogar in der dritthöchsten deutschen Spielklasse spielte. Diese Vergangenheit verlieh dem Stadtverein stets ein besonderes Renommee. Der sportliche Absturz mit zwei Abstiegen in Serie kommt jedoch nicht plötzlich, sondern ist die logische Folge einer Fehlentwicklung in den vergangenen Jahren.

Der 1. FC Viersen ist zu einem Verein geworden, der im Prinzip für nichts mehr steht – weder für ambitionierten und hochklassigen Amateurfußball noch für angesehene Nachwuchsarbeit. Stattdessen hat die Vereinsführung Jahr für Jahr den Kader im Seniorenbereich umgeworfen und ist damit in die Irre gelaufen.

Wer in der Vereinsführung wann welche Fehler gemacht hat, ist letztlich müßig zu diskutieren. Entscheidend ist das desolate Gesamtbild. Bereits in der Vorsaison musste Viersen seine Landesliga-Mannschaft, sein Frauenteam aus der Bezirksliga sowie die dritte Herrenmannschaft aus der Kreisliga C vom Spielbetrieb zurückziehen. Kurz vor dem Start der Saison 2025/26 meldete der Klub zudem seine Reserve aus der Kreisliga A ab. Diese beispiellose Fülle an Rückzügen lässt zweifellos Rückschlüsse auf die Kultur und das Miteinander im Klub zu.

Kontrast zwischen Worten und Taten

Dass dieser Weg problematisch ist, hat der Verein offenbar selbst frühzeitig erkannt. „Der Fokus muss wieder auf der Jugendabteilung liegen“, sagte Abteilungsleiter Manuel Moreira im Februar 2025 in einem Interview. Denn der fehlende beziehungsweise lückenhafte Unterbau führte dazu, dass Viersen stets auf externe Spieler angewiesen war. Entsprechend fehlte es an Vereinsidentifikation. Außerdem betonte Moreira damals: „Wir wollen nicht mehr nach der Nase der Spieler tanzen und sind nicht mehr bereit, jeden Scheiß mitzumachen, ganz einfach.“ Und er sagte: „Unser langfristiger Plan kann nicht sein, mit Geld Fehler auszumerzen, um dann gut dazustehen.“

Das alles klang vernünftig. Es fand offensichtlich aber keine Umsetzung. Für die Spielzeit 2025/26 setzte sich die Transferpolitik nahtlos fort. Laut dem Portal „FuPa“ verpflichtete Viersen in der abgelaufenen Saison insgesamt 24 neue externe Spieler. Zehn davon kamen in der Winterpause, als Viersen bereits tief im Abstiegskampf der Bezirksliga steckte. Der Großteil der Winterzugänge war über 30 Jahre alt, verfügte über Erfahrung aus der Regionalliga oder Oberliga und wies zum Teil eine wilde Transferhistorie auf – also genau jene Spieler, die Viersen eigentlich nicht mehr holen wollte. Die Motive waren nachvollziehbar: Die Mannschaft sollte um jeden Preis in der Bezirksliga bleiben. Die Art und Weise passte jedoch ins Bild der vergangenen Jahre. Es wurden kurzsichtige Entscheidungen getroffen, verbunden mit vermeintlich hohen Spielerausgaben.

Die Saison war von Anfang an eine Fehlplanung. Graziano Ruggeri erwies sich als die falsche Wahl für das Traineramt und musste nach sechs punktlosen Spielen bereits gehen. Nachfolger Stephan Houben ließ früh durchblicken, dass der zusammengestellte Kader nicht gut genug für die Bezirksliga sei, was gewiss kein gutes Licht auf die sportlich Verantwortlichen warf.

Dass es fortan nur geringfügig besser lief, ist folgerichtig. Houben beklagte, dass die Leistungen seines Teams zu schwankend seien. Womöglich, weil seine Mannschaft keine gewachsene Einheit, sondern eher eine Ansammlung von Individualisten war. Identifikation mit dem Schicksal des Vereins? Die dürften nur die wenigsten Akteure gehabt haben. Die meisten verlassen den 1. FC Viersen nun genauso schnell, wie sie gekommen sind. Etwas, das der Verein über Jahre selbst provoziert hat.

Marvin Struckmann ist der einzige Spieler, der in den vergangenen Jahren beständig das Trikot des 1. FC Viersen getragen hat. Der Rest der Mannschaft war Jahr für Jahr austauschbar. Was gefestigte Kaderstrukturen ausmachen, zeigen die Beispiele des ASV Süchteln und von Victoria Mennrath.

Die Kreisliga A ist eine Chance für den Verein

Trainer Houben hat angekündigt, das Team auch in der Kreisliga A betreuen zu wollen. Der Verein steht allerdings personell vor dem nächsten Umbruch. Vermutlich wird ein Großteil der Mannschaft den Schritt in die A-Liga nicht mitgehen. Aus der Jugend dürfte kaum etwas nachkommen. Beide A-Jugendteams nahmen in der abgelaufenen Spielzeit nicht am Spielbetrieb teil. Die B-Jugend landete auf Platz acht der Leistungsklasse. Eine Reserve gab es nicht. Eine Fehlentwicklung, die dem Verein schon länger auf die Füße fällt und nun besonders wehtut.

Für einen Traditionsverein wie Viersen ist die Kreisliga A gewiss eine Schmach. Sie ist aber auch die große Chance, alles zu überdenken und bei null zu beginnen. Ein „Weiter so“ kann es nicht geben. Der Verein braucht einen nachhaltigen Zukunftsplan, der nicht bei jeder Gelegenheit wieder über den Haufen geworfen wird. Einige Jahre zur Konsolidierung in der Kreisliga A könnten durchaus guttun.