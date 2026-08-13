Der Abstiegszone fern bleiben – Benediktbeuern startet in die Saison

TSV Benediktbeuern vor der Kreisklassen- Saison 2026/27: (hi., v.li) Kevin Höcherl Spielertrainer), Christian Eberl (Torwart-Trainer), Tobias Lex, Florian Huber, Matthias Deiser, Elias Stempfl, Lauris Reyes von Zanthier, Jakob Bertels, Andreas Poschenrieder, Lukas Schmid, Karim Teufel, (vo., v.li.) Alex Buganu, Stefan Pölt, Anton Öttl, Benedikt Hartmann, Thomas Pölt, Hans Leis und Florian Sporrer. Es fehlen Markus Sziedat, Benedikt Guggemos, Felix Zelfel, Timon Heinze, Maximilian Schönsteiner und Benedikt Geiger. – Foto: Ewald J.Scheitterer

Wenn da so mancher Coach in der Kreisklasse 3 der Vorsaison ein paar graue Haare mehr bekommen hat, wäre das kaum verwunderlich. Lediglich vier Punkte trennten in der Abschlusstabelle den 13. von Platz sieben. Und ähnliches kann sich Kevin Höcherl, der im vergangenen Jahr vom ASV Habach ins Klosterdorf kam, auch für die neue Spielzeit vorstellen: „Abgesehen von ein paar Ausnahmen ist die Liga wieder überaus ausgeglichen, so dass nahezu jeder jeden schlagen kann“, sagt der Benediktbeurer Spielertrainer. Dennoch hofft er diesmal auf einen nervenschonenderen Ausgang: „Den Klassenerhalt ohne den Umweg über die Relegation zu schaffen wäre schon erstrebenswert.“

Dabei steht seine Mannschaft zum Auftakt sogar noch ein wenig schlechter da als zuletzt. Die beiden Routiniers Florian Kiefersauer und Florian Ketterl haben nämlich ihre Fußballstiefel an den berühmten Nagel gehängt. Zudem studiert Jakob Heiß nun in Salzburg und wird daher eher selten zur Verfügung stehen. „So gehen wir lediglich mit 16 Mann in die neue Saison. Da darf sich zumindest von den Stammkräften keiner verletzen,“ hofft Höcherl, der erneut zusammen mit Karim Teufel das Team betreuen wird. Als „recht gut“ bezeichneten die beiden Übungsleiter die Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit 2026/27.