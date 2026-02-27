 2026-02-20T12:29:42.904Z

Der Abstiegskampf lebt: Mammutaufgabe für formstarkes Schlusslicht

Kreisliga A Sieg: Alle Mannschaften haben noch immer beste Chancen auf den Klassenerhalt. Schlusslicht 1. FC Niederkassel II bekommt es nun aber mit dem FC Kosova Sankt Augustin zu tun.

Der FC Kosova Sankt Augustin spielt am Wochenende gegen den 1. FC Niederkassel II.
Der FC Kosova Sankt Augustin spielt am Wochenende gegen den 1. FC Niederkassel II. – Foto: stefan.hahne@web.de

Der Abstiegskampf der Kreisliga A Sieg lebt. Anders als beinahe schon üblich, gibt es keine Mannschaft, die kurz nach der Winterpause abgeschlagen ist. Die Reserve des 1. FC Niederkassel hat sich mit dem 1:0-Sieg über den TSV Wolsdorf in der vergangenen Woche zurück ins Spiel gebracht. Nun wartet womöglich eine noch härtere Aufgabe.

Pflichtaufgabe für den FC Kosova - auf dem Papier

So., 01.03.2026, 12:30 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
12:30

Der FC Kosova Sankt Augustin gehört als Tabellendritter nämlich aktuell zu den Teams der Stunde. Seine Auftaktaufgabe TuS Mondorf II löste die Mannschaft von Trainer Behar Prenku souverän mit 2:0. Der FC Kosova ist mit nur drei Punkten Rückstand auf die Spitze mitten im Aufstiegsrennen. Ein Sieg gegen das Schlusslicht ist da eigentlich Pflicht - die vergangene Woche hat aber gezeigt, dass die Niederkassel-Reserve in diesem Jahr ein anderes Gesicht zeigt.

Aufstiegskandidat beim Bezirksliga-Absteiger zu Gast

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
15:00

Der SV Bergheim ist neben dem FC Kosova und Tabellenführer SF Troisdorf das dritte Team im direkten Meisterkampf. Mit der Auswärtsaufgabe beim FSV Neunkirchen-Seelscheid II wartet durchaus eine Bewährungsprobe auf den Vorjahresdritten. Die FSV-Reserve ist gerade erst aus der Bezirksliga abgestiegen und hat sich mittlerweile auf dem sechsten Platz stabilisiert. Es dürfte ein anderer FSV sein als noch im Hinspiel - damals gewann Bergheim mit 4:0.

Die weiteren Spiele des 17. Spieltags

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
15:15

__________________

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
15:15

__________________

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
15:15

__________________

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
15:00

__________________

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
15:00

__________________

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
13:00

__________________

