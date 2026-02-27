Der Abstiegskampf lebt: Mammutaufgabe für formstarkes Schlusslicht

Der FC Kosova Sankt Augustin spielt am Wochenende gegen den 1. FC Niederkassel II. – Foto: stefan.hahne@web.de

Der Abstiegskampf der Kreisliga A Sieg lebt. Anders als beinahe schon üblich, gibt es keine Mannschaft, die kurz nach der Winterpause abgeschlagen ist. Die Reserve des 1. FC Niederkassel hat sich mit dem 1:0-Sieg über den TSV Wolsdorf in der vergangenen Woche zurück ins Spiel gebracht. Nun wartet womöglich eine noch härtere Aufgabe.

Pflichtaufgabe für den FC Kosova - auf dem Papier



Der FC Kosova Sankt Augustin gehört als Tabellendritter nämlich aktuell zu den Teams der Stunde. Seine Auftaktaufgabe TuS Mondorf II löste die Mannschaft von Trainer Behar Prenku souverän mit 2:0. Der FC Kosova ist mit nur drei Punkten Rückstand auf die Spitze mitten im Aufstiegsrennen. Ein Sieg gegen das Schlusslicht ist da eigentlich Pflicht - die vergangene Woche hat aber gezeigt, dass die Niederkassel-Reserve in diesem Jahr ein anderes Gesicht zeigt.



Der SV Bergheim ist neben dem FC Kosova und Tabellenführer SF Troisdorf das dritte Team im direkten Meisterkampf. Mit der Auswärtsaufgabe beim FSV Neunkirchen-Seelscheid II wartet durchaus eine Bewährungsprobe auf den Vorjahresdritten. Die FSV-Reserve ist gerade erst aus der Bezirksliga abgestiegen und hat sich mittlerweile auf dem sechsten Platz stabilisiert. Es dürfte ein anderer FSV sein als noch im Hinspiel - damals gewann Bergheim mit 4:0.

Die weiteren Spiele des 17. Spieltags

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr Sportfreunde Troisdorf 05 SF Troisdorf TuS 05 Oberpleis Oberpleis II 15:15 PUSH

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr SV Fortuna Müllekoven Müllekoven TSV 06 Wolsdorf TSV Wolsdorf 15:15 PUSH

