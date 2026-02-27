Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der Abstiegskampf lebt: Mammutaufgabe für formstarkes Schlusslicht
Kreisliga A Sieg: Alle Mannschaften haben noch immer beste Chancen auf den Klassenerhalt. Schlusslicht 1. FC Niederkassel II bekommt es nun aber mit dem FC Kosova Sankt Augustin zu tun.
von Niklas Bien · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser
Der FC Kosova Sankt Augustin spielt am Wochenende gegen den 1. FC Niederkassel II. – Foto: stefan.hahne@web.de
Der Abstiegskampf der Kreisliga A Sieg lebt. Anders als beinahe schon üblich, gibt es keine Mannschaft, die kurz nach der Winterpause abgeschlagen ist. Die Reserve des 1. FC Niederkassel hat sich mit dem 1:0-Sieg über den TSV Wolsdorf in der vergangenen Woche zurück ins Spiel gebracht. Nun wartet womöglich eine noch härtere Aufgabe.
Der FC Kosova Sankt Augustin gehört als Tabellendritter nämlich aktuell zu den Teams der Stunde. Seine Auftaktaufgabe TuS Mondorf II löste die Mannschaft von Trainer Behar Prenku souverän mit 2:0. Der FC Kosova ist mit nur drei Punkten Rückstand auf die Spitze mitten im Aufstiegsrennen. Ein Sieg gegen das Schlusslicht ist da eigentlich Pflicht - die vergangene Woche hat aber gezeigt, dass die Niederkassel-Reserve in diesem Jahr ein anderes Gesicht zeigt.
Aufstiegskandidat beim Bezirksliga-Absteiger zu Gast
Der SV Bergheim ist neben dem FC Kosova und Tabellenführer SF Troisdorf das dritte Team im direkten Meisterkampf. Mit der Auswärtsaufgabe beim FSV Neunkirchen-Seelscheid II wartet durchaus eine Bewährungsprobe auf den Vorjahresdritten. Die FSV-Reserve ist gerade erst aus der Bezirksliga abgestiegen und hat sich mittlerweile auf dem sechsten Platz stabilisiert. Es dürfte ein anderer FSV sein als noch im Hinspiel - damals gewann Bergheim mit 4:0.