Der Abstiegskampf in der Bezirksliga spitzt sich weiter zu

Staffel 4: Der FC Roetgen muss sich trotz zweimaliger Führung bei Rhenania Lohn mit einem Punkt begnügen. Auf der Trainerbank feiert ein alter Bekannter ein Comeback.

Die Lage im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga, Staffel vier, spitzt sich weiter zu. Alemannia Mariadorf feierte unter dem neuen Coach Mirko Braun den nächsten Achtungserfolg. Bei Tabellenführer Sportfreunde Uevekoven sicherte sich die Land-Alemannia überraschend einen Zähler (3:3). Schlusslicht Arminia Eilendorf geriet beim 2:7 bei Concordia Oidtweiler gehörig unter die Räder. Für den Drittletzten Grün-Weiß Welldorf-Güsten reichte es auch unter dem neuen Trainer Thomas Graf nicht zu Zählbarem, beim TV Konzen unterlag das Team aus dem Kreis Düren mit 1:3.

Neuer Impuls bei Welldorf-Güsten

Vor der Partie hatten die Vereinsverantwortlichen die Trennung vom bisherigen Coach Friedel Henßen bekanntgegeben, der zur neuen Saison wieder als Sportlicher Leiter beim FC Wegberg-Beeck die Fäden in der Hand halten wird. „In einem Gespräch zu Beginn der Woche zwischen dem bisherigen Trainer Friedel Henßen und den Verantwortlichen des Vereins kam man gemeinsam zu dem Entschluss, dass ein neuer Impuls notwendig sei, um das große Ziel – den Klassenerhalt – zu erreichen“, teilte GW-Teammanager Jonas Hohmeier mit.

Das Kellerduell zwischen Rhenania Lohn und dem FC Roetgen endete derweil 2:2. Lohn hat nun als Vorletzter 18 Punkte auf dem Konto, der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt sechs Zähler. So gerade über dem Strich steht Roetgen, punktgleich hinter Mariadorf. „Ich gehe davon aus, dass die Mannschaften, die aktuell auf den letzten vier Plätzen stehen, die drei Absteiger unter sich ausmachen werden. Die Mariadorfer zähle ich nicht mehr dazu, weil sie seit dem Trainerwechsel deutlich stabiler unterwegs sind“, analysiert Philipp Dunkel, Sportlicher Leiter der Roetgener, der am vergangenen Wochenende sein Comeback auf der Trainerbank feierte, da Chefcoach Jerome Janßen privat verhindert war.

Unter seiner Regie gingen die in der Rückrunde noch sieglosen Roetgener nach gut 20 Minuten in Führung. Ob es ein Eigentor oder aber ein Treffer von Daniel Sauren war, lässt sich nicht abschließend klären (23.). Chris Wolf glich jedenfalls in der 36. Minute für die Hausherren aus, doch wenig später brachte Claudio Nadenau den FC-13 wieder in Front (42.). Nach dem Seitenwechsel markierte Ariel Skonieczka den erneuten Ausgleich (63.).

„Wenn man zweimal in Führung geht, dann ist man am Ende schon enttäuscht, dass es nur zu einem Punkt gereicht hat“, gibt Dunkel offen zu. „Wir hatten vor dem Anpfiff schon die Erwartungshaltung, dass wir in Lohn unseren ersten Rückrundensieg feiern werden. Nicht zu verlieren, war unser absolutes Minimalziel“, ergänzt der 38-Jährige, der die geringe Punkteausbeute in diesem Jahr vor allem mit den Personalproblemen begründet. „Uns war schon klar, dass es in der Rückrunde schwerer als in der Hinrunde werden wird. Dass es in diese Richtung geht und wieder so dramatisch wird, hätten wir uns natürlich nicht gewünscht. Wir haben aber einfach auch keine guten Leistungen gezeigt.“

Roetgen empfängt den KBC

Am kommenden Sonntag (15 Uhr) empfangen die Roetgener nun den Tabellenzweiten Kohlscheider BC, der jüngst eine 3:6-Pleite im Spitzenspiel gegen Germania Eicherscheid kassierte und sich in der Rückrunde bislang als eine Art Wundertüte präsentierte. „Wir haben aktuell zwei Zähler Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz. Ich gehe davon aus, dass es bis zum Ende eine ganz enge Nummer werden wird. Aus den fünf noch ausstehenden Spielen benötigen wir voraussichtlich noch sechs Punkte, um die Klasse zu halten“, rechnet Dunkel vor, der am kommenden Wochenende das Zepter wieder an Janßen übergeben wird.

Für die kommende Saison hatten die Roetgener bereits frühzeitig die Weichen gestellt. Janßen soll gemeinsam mit seinem Co-Trainer Kelly Ajuya weiterhin die „Erste“ anleiten, darauf hatten sich die beiden mit dem Sportlichen Leiter Dunkel verständigt. „Ich bleibe in meiner jetzigen Position dabei, was die Zukunft bringen wird, wird sich zeigen. Es hat schon Spaß gemacht am Sonntag in Lohn, daher schließe ich nicht aus, dass ich irgendwann mal wieder ein Traineramt übernehmen werde“, sagt Dunkel.

Die Spiele im Überblick:

Lohn – Roetgen 2:2: 0:1 Sauren (23.), 1:1 Wolf (36.), 1:2 Nadenau (42.), 2:2 Skonieczka (63.) DJK FV Haaren – VfR Würselen 1:3: 1:0 Yürük (14.), 1:1 Gerhards (30.), 1:2 Aksu (58.), 1:3 Günes (64.) Oidtweiler – Arm. Eilendorf 7:2: 1:0 Roosen (3.), 2:0 Götting (8.), 2:1 Sipakis (9./Foulelfmeter), 3:1 Götting (26.), 4:1 Switalla (45.+2), 5:1 Hübner (69.), 6:1 Geldner (78.), 7:2 Türkmen (84.), 7:1 Karapinar (89./Eigentor) Uevekoven – Alem. Mariadorf 3:3: 1:0 Holtby (8./Foulelfmeter), 1:1 Özsoy (30.), 1:2 Bensfia (45.+3), 1:3 Willems (60./Foulelfmeter), 2:3, 3:3 Richter (73., 80.) Konzen – Welldorf-Güsten 3:1: 1:0 Zilligen (62.), 2:0 Dosquet (64.), 2:1 Pithan (81.), 3:1 Kuck (90.+2) Kohlscheider BC – Eicherscheid 3:6: 0:1 Krings (14.), 1:1 Labas (44.), 1:2 Voßen (45.), 2:2 Labas (53./Foulelfmeter), 2:3 T. Wilden (66.), 3:3 Roefe (73.), 3:4 T. Wilden (81.), 3:5 Grugel (86.), 3:6 T. Wilden (90.) SG Stolberg – Ay-Yildizspor Hückelhoven 5:2: 1:0, 2:0 H. Alawie (21., 26.), 3:0 Scintu (35.), 3:1 Dagistan (48.), 3:2 Raffael (66.), 4:2, 5:2 H. Alawie (88., 90.+2) Rot: Karpuz (78./Ay-Yildizspor)

