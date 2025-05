Der abstiegsgefährdete SV Hölzlebruck hat noch alles in eigener Hand

Es sah schon so richtig gut aus für den HSV. Noch vor wenigen Wochen lümmelte er auf einem Platz im scheinbar gesicherten Mittelfeld. Die Abstiegssorgen, die den Club in der vergangenen Saison dauerhaft plagten, waren ziemlich weit weg. Doch jetzt drückt dieser Schuh erneut. In den vergangenen Wochen blieben Erfolgserlebnisse Mangelware, und so ging es für die Hochschwarzwälder peu à peu nach unten.