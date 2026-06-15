Der Abstieg ist „ein Querschnitt unserer Verfehlungen“

Berghausen steigt ab – Foto: wilhelm gundlach

Die Spieler des SSV Berghausen steigen nach einem langen Kampf um die Klasse aus der Bezirks- in die Kreisliga A ab. Im Entscheidungsspiel um die Teilnahme an der Relegation gegen den wartenden 1. FC Viersen verlor die Auswahl von Trainer Ralf Dietrich nach einem torlosen Unentschieden im Hin- das Rückspiel bei der SG Hackenberg verdient und dementsprechend deutlich mit 1:5 (0:0). Besonders schmerzhaft an der Niederlage ist nicht nur ihre Deutlichkeit und die aus ihr folgende Konsequenz, sondern vielmehr der nun sportlich herausfordernde Aufbau einer neuen Mannschaft in einer qualitativ schlechteren Liga. Im Duell mit Hackenberg wurde vor allem ein verdienter Berghausener Akteur zum Pechvogel.

Entsprechend niedergeschlagen war Bastian laut seines Übungsleiters nach Abpfiff. Und auch Dietrich selbst hielt mit seinen Emotionen nicht hinterm Berg, als er betonte: „Das ist ein ganz bitterer Tag. Aber wir sind nicht heute abgestiegen. Das haben wir uns selbst zuzuschreiben.“ Insbesondere die Hinrunde mit 13 Punkten aus 17 Partien sei nicht gut genug gewesen. „Dieses Spiel spiegelt die komplette Saison wider“, gab Dietrich an, „es war ein Querschnitt durch unsere Verfehlungen.“

Als gerade rund eine Viertelstunde gespielt war, wurde SSV-Mittelfeldmann Lucas Wieczorek im Strafraum unsanft von den Beinen geholt. Nach einer Hereingabe spritzte der 23-Jährige in den Ball, wollte ihn mit hohem Tempo an seinem Gegenspieler vorbeilegen und wurde von diesem am Fuß getroffen. Mit Robin Bastian legte sich daraufhin ein Routinier und einer der wenigen verbliebenen langjährigen Berghausener das Spielgerät auf den Elfmeterpunkt. Er ist der vorgesehene Schütze, der in einer solchen Situation und beim Stand von 0:0 die Verantwortung tragen soll. Doch das Gewicht schien in diesem Moment zu groß: Bastian schoss die Kugel wuchtig an den Querbalken, der sie sofortig wieder auszuspucken schien. Die Führung der Gäste gewesen hätte den weiteren Spielverlauf sehr wahrscheinlich zu ihren Gunsten verändert.

Hohe Ineffektivität vor dem gegnerischen Tor

Gemeint ist damit in erster Linie die hohe Ineffektivität vor dem gegnerischen Tor. Denn noch bevor Bastian den fatalen Fehlschuss an die Latte hatte, hätte unter anderem Wieczorek nach acht Minuten allein vor SG-Schlussmann Fabian Selbach für das 1:0 sorgen müssen. Derlei Geschenke machten die Berghausener ihren Gegner in der Saison nur allzu häufig. Unbedingt schlechter war der SSV über beide Spiele gegen Hackenberg in Summe im Übrigen nicht unbedingt, aber Dietrich ordnete eben treffend ein: „Sie waren am Ende effektiver.“

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatte Musa Ceesay aus schräger Position im Strafraum die abermalige SSV-Führung auf dem Fuß, einer der besten Spieler der Saison verzog allerdings deutlich. So kam es, wie es nach derartigem Verlauf oftmals kommt: In zentraler Position rund 25 Meter vor dem Berghausener Tor kam Leon Sierant an den Ball, und weil die Verteidigung laut Dietrich etwas zu spät auf den Schützen schob, hatte dieser die Zeit, die Kugel mit Wucht in der rechten Ecke zu versenken – 1:0 (54.).

Die Gäste öffnen und laufen in Konter

In der Folge öffneten die Gäste ihren Verbund zunehmend, um zumindest das eine Tor zu erzielen, das die Verlängerung gebracht hätte. Doch wo die Abstände größer werden, da ist mehr Platz für gefährliche Konter: Moritz Kerkien (72.) und Simone-Fabio Donadio (79.) schlossen zwei der schnellen Gegenstöße für die Gastgeber ab. Aufgeben wollte sich das SSV-Kollektiv dennoch nicht, sodass es durch Ceesay zumindest zum Ehrentreffer kam (81.). Er stand am Ende einer durchaus schönen Kombination und traf aus 14 Metern aus halbrechter Position in den Winkel. Letztlich schraubten Edward Yamoah (86.) und Lennard Wagemann (90.+2) das Ergebnis hoch.

Für den SSV Berghausen heißt es nun, sich neu zu gruppieren und in der Kreisliga A eine möglichst so schlagfertige Mannschaft zusammenzustellen, dass diese den Aufstieg sogleich wieder in Angriff nehmen kann. „Das ist so gut wie abgeschlossen“, gab Dietrich an. Der Kader mit 21 Mann steht. Wenngleich dem SSV dabei mit Ceesay und Dariusz-Alexander Tontsch (wechseln zum HSV Langenfeld) Qualität sowie durch das Karriereende von Torwart Daniel Nellen zusätzliche Erfahrung abgehen. Bei Kapitän Bastian hoffen die Verantwortlichen, dass er noch ein Jahr weitermacht. „Wir bauen auf die Jugend – auch die eigene“, erläuterte Dietrich. Er hat vor Wochen eine weitere Spielzeit an der Seitenlinie zugesagt. Das Erlebnis in Hackenberg hat ihn in dieser Entscheidung nicht erschüttert.