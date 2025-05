Der Abstieg ist besiegelt – Arminia verabschiedet sich aus der Oberlig

Der SV Arminia Hannover ist am Ziel seiner unheilvollen Reise durch die Rückrunde angekommen – und dieses Ziel heißt Landesliga. Das 0:3 am letzten Spieltag gegen Aufstiegsanwärter FSV Schöningen markierte nicht nur den sportlichen Tiefpunkt, sondern lieferte auch den sinnbildlichen Schlusspunkt unter eine Rückrunde, wie sie bitterer kaum verlaufen kann. Zwei Punkte aus den letzten 13 Spielen – ein Absturz, der kaum noch erklärbar, aber in seiner Konsequenz absolut folgerichtig ist.

Doch was dann folgte, war erneut typisch für diese Rückrunde. Keine zwei Minuten nach Wiederanpfiff kassierte Arminia ein Gegentor – erneut nach einem Standard, erneut mit erschreckender Passivität im Strafraum. Das 0:1 nahm der Mannschaft nicht nur das Spiel, sondern endgültig auch die letzte Illusion. Die Gegentore zwei und drei waren nur noch statistische Nachträge. Offensiv setzte lediglich Kamil Jermakowicz in der Schlussphase einen Akzent, scheiterte jedoch wie so viele zuvor in diesem Jahr.

Am Ende stand das, was sich seit Wochen abgezeichnet hatte: ein sportlich verdienter Abstieg, verursacht nicht durch ein einziges Spiel, sondern durch ein systemisches Versagen über Monate. Es sind nicht nur die Zahlen, die diese Rückrunde definieren – es ist das Gesamtbild: ein Team, das sein Spiel verlor, sein Selbstvertrauen, seine Stabilität. Nach einer über weite Strecken starken Hinrunde mit 30 Punkten bis Weihnachten brach die Mannschaft nach dem Jahreswechsel völlig ein – taktisch, mental, personell.