Der Abstieg in die Landesliga ist auch eine Chance für den 1. FC Kleve

Kleve blickt auf einen Neuanfang – Foto: Arno Wirths

Die Anhängerschaft schaute nach dem bitteren Aus sogleich zuversichtlich voraus. Der Abstieg des 1. FC Kleve aus der Oberliga war am 7. Juni trotz des 2:1-Erfolgs beim VfB Homberg gerade besiegelt, da sangen die Klever Fans schon: „Nur ein Jahr, dann sind wir wieder da.“

Der Klub hat seit Jahren immer wieder gestandene Spieler verloren – auch in diesem Sommer. Die konnte er nicht gleichwertig ersetzen, weil die finanziellen Mittel fehlten und der Standortnachteil immer schwerer wiegt. Spieler aus dem Ruhrgebiet sind in der Regel nicht bereit, eine Stunde zum Training zum Bresserberg zu fahren. Der 1. FC Kleve muss deshalb auf junge Neuzugänge aus den eigenen Reihen und der Region statt auf gestandene Kräfte aus dem Pott setzen.

Der geneigte Anhang wird sich da in Geduld üben müssen. Denn die Rückkehr in die höchste Amateurklasse steht beim 1. FC Kleve aktuell nicht ganz oben auf der Agenda. Trainer Umut Akpinar und der Sportliche Leiter Georg „Schorsch“ Mewes passen die Ziele für die neue Saison eher der Realität an.

Einen konkreten Tabellenplatz will der Coach ebenso wie Georg Mewes nicht als Ziel nennen. „Wir wollen im gesicherten Mittelfeld landen und nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben“, sagt Akpinar. „Es wäre schön, wenn wir diesmal früher Planungssicherheit hätten und eher mit der Zusammenstellung des Kaders beginnen könnten“, sagt Mewes.

Das sind die Gründe dafür, dass der Klub nach acht Jahren in der Oberliga nur noch sechstklassig ist und es sich für die sportliche Leitung verbietet, nur einen Gedanken an einen möglichen Aufstieg zu verschwenden. „Das primäre Ziel wird sein, die jungen Spieler im Kader gezielt weiterzuentwickeln“, sagt Umut Akpinar.

Der Sportliche Leiter konnte diesmal das Personalpuzzle erst ab Mitte Juni fertigstellen, weil bis zum Saisonschluss die Hoffnung bestand, es im Abstiegskampf erneut richten zu können. Ein Endspurt mit acht Spielen ohne Niederlage konnte aber nicht verhindern, dass eingetroffen ist, was aufgrund der Klever Gegebenheiten über kurz oder lang eintreffen musste.

Talente aus dem eigenen Nachwuchs überzeugen in Testspielen

Der Abstieg ist aber nicht nur ein sportlicher Rückschlag. Er ist auch eine große Chance zum Neuaufbau mit vielen jungen Spielern der Region. Umut Akpinar und Georg Mewes bezeichnen dies als den Klever Weg. Sie halten ihn für alternativlos.

Die Gelegenheit, mit dem eigenen Nachwuchs wieder sportlich bessere Zeiten einleiten zu können, ist günstig wie nie. Im aktuellen A-Junioren-Team, das in die Niederrheinliga aufgestiegen ist, stehen einige Akteure mit Perspektive. Mehr als ein halbes Dutzend von ihnen wurde in Testspielen schon eingesetzt. Alle haben gezeigt, dass sie das Zeug haben, den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen - in ein Landesliga-Team, wohlgemerkt. Die Oberliga wäre eine Nummer zu groß für sie.

Kapitän: Niklas Klein-Wiele ist der Nachfolger von Fabio Forster

Die Zeit ist auch günstig, weil der 1. FC Kleve noch einige Routiniers im Kader hat, die in der Lage sind, die Rasselbande zu führen. Niklas Klein-Wiele, als Kapitän der Nachfolger des zum 1. FC Lintfort gewechselten Fabio Forster, hat dies schon in den Testspielen bewiesen. Philipp Divis und Luca Thuyl, die stellvertretenden Kapitäne, konnten es noch nicht, weil sie verletzt sind.

Sie werden wie Stammkeeper Ahmet Taner im Auftaktspiel am Sonntag, 15 Uhr, beim Aufsteiger VfL Rhede fehlen. Außenverteidiger Elidon Bilali und Offensivkraft Nermin Badnjevic sind weitere Akteure, die aufgrund ihrer Erfahrung zu den Stützen der neuen Mannschaft zählen.

„Es macht viel Spaß mit den jungen Spielern“, sagt Kapitän Klein-Wiele. Umut Akpinar bestätigte das am Sonntag nach der 0:1-Heimniederlage im Niederrheinpokal gegen den TSV Meerbusch. „Die Mentalität der jungen Spieler hat mir sehr gut gefallen. Sie sind sehr lernwillig und setzen um, was wir von ihnen verlangen“, so der Coach. Er weiß, worauf es jetzt in erster Linie beim Aufbau des neuen Teams ankommt. „Wir müssen Geduld haben“, sagt Umut Akpinar. Es ist eben noch nicht an der Zeit, von der Rückkehr in die Oberliga zu träumen.