Der Abstieg des TSV Wa.-Wa. ist besiegelt

Was vielen schon seit einigen Spieltagen bewusst ist, ist nun bittere Realität: Der Bezirksligist TSV Wachtendonk-Wankum ist vier Spieltage vor Saisonende offiziell in die Kreisliga A abgestiegen. Durch die 0:2 (0:0)-Heimniederlage gegen den Aufsteiger Alemannia Pfalzdorf kann das Team von Spielertrainer Sebastian Tissen auch rechnerisch nicht mehr den Relegationsplatz erreichen und tritt damit erstmals seit sage und schreibe 20 Jahren wieder in der Kreisliga A an. Fast unglaublich eigentlich.

Die Gäste hingegen lösten ihre Pflichtaufgabe und hoffen damit weiter auf den direkten Klassenerhalt. Für Pfalzdorfs Teammanager Gilbert Wehmen sind die drei Punkte enorm wichtig: „Das war fußballerisch vielleicht nicht unsere beste Leistung, aber am Ende kommt es auf das Zählbare an. Die Konkurrenz hat ebenfalls gepunktet. Darum war es für uns umso wichtiger, weiter dranzubleiben.“

Nach einem Foulspiel am Pfalzdorfer Luca Stratemann übernahm Nils Mildenberger (70.) die Verantwortung und verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 1:0 für die Gäste. Spätestens mit dem Platzverweis von TSV-Spieler Fynn Woschek (70.), der im Anschluss an den Elfmeter aufgrund von Reklamationen seine zweite Gelbe Karte gesehen hatte, verloren die Gastgeber komplett den Faden.

Die Pfalzdorfer nutzen dies direkt aus und erhöhten auf 2:0. Nach dem Anstoß hatte Luca Stratemann den Ball erobert und noch einmal auf Martin Koenen (73.) quer abgelegt, der eiskalt einschob und damit für die Vorentscheidung sorgte.

Höheres Resultat vergeben

Der kurz zuvor eingewechselte Lennart Helm (90.+1) vergab vom Elfmeterpunkt sogar noch die Chance, das Endergebnis höher zu gestalten.

Durch den Sieg bleiben die Pfalzdorfer (30 Punkte), die auf dem Relegationsplatz stehen, weiter in Schlagdistanz zum TuS Xanten (32 Punkte) und TSV Krefeld-Bockum (33 Punkte). Damit bleibt für Teammanager Gilbert Wehmen auch weiterhin alles möglich. „Wir haben die Pflichtaufgabe gelöst und spielen am vorletzten Spieltag zu Hause gegen die Krefelder und am letzten Spieltag in Xanten. Dadurch haben weiterhin alles in der eigenen Hand“, so Wehmen.

Für den 28-Jährigen ist aber auch im nächsten Heimspiel gegen den TuS Asterlagen Zählbares möglich: „Wir können befreiter aufspielen und haben auch schon im Hinspiel eine gute Leistung gezeigt. Daran müssen wir anknüpfen und dann brauchen wir uns auch vor keinem Gegner verstecken.“

TSV Wachtendonk-Wankum: van Well – Rathmakers (61. Rundholz),

Schottes (80. Wisniewski), Hamers (88. Baumgart), Hoffmann (61. Laabs), Büchele (80. Luhr), Juffernbruch, Höffler, Armbrüster, Meyendriesch, Woschek.

Alemannia Pfalzdorf: Weeren – Rothemel, Stratemann, Helmus (90. +1 Saat), Laarmanns, Koenen (74. Caspers), Emmers, Voß, Artas (88. Helm), Mildenberger (90. +1 Lorenz), Urbanek.