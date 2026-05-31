Der Abstieg der Red Stars ist besiegelt, Liedberg verpasst Dreier

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Für drei Vereine ging es noch um alles in der aktuellen Saison. Die Red Stars Mönchengladbach, der TuS Liedberg und der FC Blau-Weiß Wickrathhahn kämpften um den Verbleib in der A-Liga. Die Red Stars stiegen durch eine Pleite beim SC Rheindahlen ab, während der TuS einen wichtigen Dreier gegen die SpVg Odenkirchen II verpasste. Der FC sicherte sich derweil ein Remis beim SV Schelsen Das war der 29. Spieltag:
Der Polizei SV Mönchengladbach startete mit einem Feuerwerk in die Partie. Nach gerade einmal 21 Minuten führten die Gäste deutlich mit 4:0. Ahemd El Aboussi (5.), Albin Cekic (9.) und Faisal Mirzada (15., 21.) netzten. Es sah alles nach einem Debakel für die DJK Hehn aus. Doch noch im ersten Abschnitt verkürzten Fabian Hentrup (29.), Oussama Mansour (32.) und Moritz Gross (35.) auf 3:4. Mit dem 5:3 von Jason Krüer (66.) erwischte der SV wieder einmal den besseren Beginn. Allerdings hatte Hehn auch darauf eine Antwort. Ein doppelter Mansour (67., 75.) stellte auf 5:5. Dabei blieb es dann auch. Trotz der vergebenen Führung hielten die Gäste die DJK in der Tabelle auf Abstand.
Meister Rheydter SV blieb in der Liga weiterhin ungeschlagen im Jahr 2026. Dabei ging der ASV Süchteln II durch Torjäger Niklas Reimelt in Führung (19.) und konnten diese bis zur Halbzeit halten. Im zweiten Durchgang drehten ein doppelter Melih Karakas (49., 57.) und Florian Vitia (53.) die Partie. Der SV furhr somit seinen 21. Dreier ein. Süchteln verblieb auf Rang fünf.
Die Red Stars Mönchengladbach konnten nach dem vergangenen Erfolg gegen Liedberg nicht nachlegen. Serhii Tsoi brachte den Abstiegskandidaten zwar in Front (22.), doch im zweiten Abschnitt drehten Hassan El Hage (47.), Florian Torrens (51.) und Manuel Gottuso die Partie (57.). Zwar brachte Leon Pfeiffer sein Team noch auf 2:3 ran (62.), allerdings sorgte Sayed Ahmed Alhaj Abo kurz vor dem Ende für die 4:2-Entscheidung. Der Abstieg der Red Stars steht somit fest. Der SC Rheindahlen verteidigt Rang sieben.
Michael Prigge (5.) und Tayler Helm (9.) brachten den SV Schelsen früh auf die Siegerstraße. Auch auf das Traumtor von Christian Engels (16.) hatten die Hausherren durch Artem Skriahin eine Antwort (27.). Kurz nach Wiederbeginn konnte Engels jedoch auf 2:3 verkürzen (49.). In der Folgezeit sah es lange nach einem Erfolg des SV aus, bis Tim Krüll in der 87. Minute für den 3:3-Ausgleich sorgte. Der FC muss trotz des Remis weiterhin um den Klassenerhalt zittern.
Ein doppelter Gian-Luca Jordans (8., 48.) und Andre Jakuszeit (28.) brachten die Hausherren jeweils in Führung. Doch zu allen drei Zeitpunkten glich Torjäger Christopher Link aus ( 21., 32., 62.) und sicherte den Sportfreunden Neersbroich somit einen wichtigen Zähler. In der Tabelle verblieb der SV Otzenrath trotzdem weiter vor den Hausherren.
Der TuS Liedberg verpasste einen wichtigen Befreiungsschlag. Dabei führten die Gastgeber zur Halbzeit durch Treffer von Muhamet Azirovic (1., 41.) mit 2:1. Tobias Kamper konnte zwischenzeitlich auf 1:1 stellen (23.). Im zweiten Abschnitt erhöhte Jan Alexander Luig auf 3:1 (61.). Doch Kamper (75.), Felix Zimmermann (85.) und Mailk Sinanovic (90.) drehten die Partie noch zugunsten der Gäste, die somit auf Rang neun springen. Liedberg steht derweil mit dem Rücken zur Wand für den letzten Spieltag.
Spieldaten:
DJK Hehn – Polizei SV Mönchengladbach 5:5
DJK Hehn: Marcel Meisen, Janusz Kersting (61. Riad Ainouz), Julian Brockmann, Sandi Kheder, Fabian Hentrup, Noah Wilms (83. Patrick Theveßen), Dennis Can Horn (46. Nick Lawrenz), Moritz Gross, Patrick Müller (46. Christian Lenzen), Timo Busch (46. Sebastian Kroll), Oussama Mansour - Trainer: Torsten Müller - Co-Trainer: Hendrik Schotten - Co-Trainer: Holger Brockmann
Polizei SV Mönchengladbach: Nick Schaub, Ebrahem Ahmed, Tahsin Kalaf (60. Saher Kalaf), Mek Johann Bongers, Faisal Mirzada, Jason Krüer, Albin Cekic (65. Stephan Deues) - Trainer: Erhan Kuralay
Schiedsrichter: Dogan Karakas (Mönchengladbach) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Ebrahem Ahmed (5.), 0:2 Albin Cekic (9.), 0:3 Faisal Mirzada (15.), 0:4 Faisal Mirzada (22.), 1:4 Fabian Hentrup (30.), 2:4 Oussama Mansour (32.), 3:4 Moritz Gross (35.), 3:5 Jason Krüer (67.), 4:5 Oussama Mansour (68.), 5:5 Oussama Mansour (75.)
Rheydter SV – ASV Einigkeit Süchteln II 3:1
Rheydter SV: Christoph Sikowski, Onur Altuntac, Vitali Kwitko, Baris Han Karaman, Kevin Adrovic (64. Durukan Celik), Matthis Zaum (64. Valon Bajraktari), Nikita Maul (64. Mohamedyasine Belhamri), Sergen Camcioglu, Mats Schleszies, Melih Karakas (64. Baris Ibrahim Dalbun), Florian Vitia (73. Joffre Massamba) - Co-Trainer: Karsten Waniek - Trainer: Arian Gerguri
ASV Einigkeit Süchteln II: Sandro Dörenkamp, Anthony Kreft (88. Noe Hirsch), Klaus Siemes, Ben Luca Müller, David Meies, Joe Recker, Matthias Bertges (78. Björn Fruhen), Jan Schouren (78. Lion Lambertz), Niklas Reimelt, Cameron Luis Heinrichs, Jan Henrik Heynckes (57. Fynn Brocker) - Co-Trainer: Julian Glöckner - Trainer: Marvin Hermes
Schiedsrichter: Daniel Wilcek - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Niklas Reimelt (19.), 1:1 Melih Karakas (49.), 2:1 Florian Vitia (53.), 3:1 Melih Karakas (57.)
SC Rheindahlen – Red Stars Mönchengladbach 4:2
SC Rheindahlen: Hasan Er, Jephte Chibalonza Kwanza (55. Mesut Özegen), Florian Torrens, David Hennig (46. Daniel Güttgemanns), Ali Firat Ocar, Tim Kiak, Manuel Gottuso, Lucas Scelza, Akbar Khan Naderi (46. Hussein Nazal), Hassan El Hage (84. Sayed Ahmad Alhaj Abo) - Trainer: Mesut Özegen - spielender Co-Trainer: Hasan Er
Red Stars Mönchengladbach: Till Siebenmorgen, Johann Miller, Kirill Schleicher (46. Leon Pfeiffer), Ingolf Justus, Sirwan Samir Quassem, Ilja Lichtenwald (88. Ahmet Sunkur), Serhii Tsoi, Gytautas Keinys, Daniel Schljanik, Micheal Erhunmwunosere, Arthur Kolesnikov - Spielertrainer: Serhii Tsoi - Spielertrainer: Ilja Lichtenwald
Schiedsrichter: Sinan Satilmis - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Serhii Tsoi (21. Foulelfmeter), 1:1 Hassan El Hage (47.), 2:1 Florian Torrens (50.), 3:1 Manuel Gottuso (57.), 3:2 Leon Pfeiffer (62.), 4:2 Sayed Ahmad Alhaj Abo (86.)
Sportfreunde Neersbroich – SV 1909 Otzenrath 3:3
Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Felix Klomp, Nicolas Puhe, Christopher Link, Jan Hüsges (86. Alexander Lodes), Marco Glogau, Jan Pascal Kucklinski, Felix Koch (80. Sebastian Heymanns), Jonas Hintsches (66. Tim Scheeren) - Trainer: Oliver Glogau
SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Jonas Klann (46. Henrik Wirtz), Dominik Strauch, Laurens Padberg (80. Nico Rosen), Paul Gross, Simon Schrey, Andre Jakuszeit (46. Martin Naubert), Jan-Hendrik Schmitz, Ilker Özkan (70. Jan-Niklas Alexander Jaspers), Max Siebmanns (46. Merlin Padberg), Gian-Luca Jordans - Co-Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz
Schiedsrichter: Ireneus Gagor - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Gian-Luca Jordans (8.), 1:1 Christopher Link (21.), 1:2 Andre Jakuszeit (28.), 2:2 Christopher Link (32. Foulelfmeter), 2:3 Gian-Luca Jordans (48.), 3:3 Christopher Link (62. Foulelfmeter)
TuS Liedberg – SpVg Odenkirchen II 3:4
TuS Liedberg: Tim Vonderbank, Jens Onkelbach (86. Jakob Flues), David Wilms, Tobias Claßen, Philip Onkelbach, Muhamet Azirovic (68. Dominik Jansen Chavez), Thomas Gründig, Claudio Fernandes (45. Jan Alexander Luig), Marcel Bock (52. Markus Fongern), Marc Neues (71. Henri Cremer), Dominik Born - Trainer: Fabian Vitz
SpVg Odenkirchen II: Marvin Spinnrath, Yannik Topüth (55. Adam Ghoudane), Luca-Torben Aldenhoven (84. Sinan Satilmis), Luis Virkus (84. Zakaria Damlahki), Felix Zimmermann, Kevin Volkholz (55. Bashar Edo Dakhil), Michael Nelißen, Devid Yalda, Tobias Kamper, Malik Sinanovic, Thomas Fialkowski (67. Daniel Halm) - Trainer: Markus Anders
Schiedsrichter: Nika-Viktorija Birbaum - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Dominik Born (1.), 1:1 Tobias Kamper (22.), 2:1 Muhamet Azirovic (39.), 3:1 Jan Alexander Luig (60.), 3:2 Tobias Kamper (75.), 3:3 Felix Zimmermann (83.), 3:4 Malik Sinanovic (90.+2)
SV Schelsen – FC Blau-Weiß Wickrathhahn 3:3
SV Schelsen: Tim Noever, Michael Prigge, David Ringel, Sebastian Gerhard Selke, Marius Sentis, Lucas Jansen, Vasilios Anthitsis, Tayler Helm, Luka Tanaskovic (90. Nils Muders), Artem Skriahin (70. Umut Akis), Serge Koassi Dongo (66. Luis Enrique Thomas) - Trainer: Maximilian Linke
FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Kürsten (84. Tim Krüll), Kevin Schwiers, Dominik Pascal Stephany, Tim Sturm, Albion Hajra (46. Luciano Matteo Pio Uhl), Marco Kroll (74. Christoph Wolters), Jonas Peltzer, Luca Schmidt, Christian Engels (89. Malek Maraoub), Fabio Meaggia (65. Matthias Türnau) - Co-Trainer: Tim Krüll - Trainer: Marc Gülzow
Schiedsrichter: Ömer Celik (Mönchengladbach) - Zuschauer: 140
Tore: 1:0 Michael Prigge (7.), 2:0 Tayler Helm (11.), 2:1 Christian Engels (19.), 3:1 Tayler Helm (28.), 3:2 Christian Engels (49.), 3:3 Tim Krüll (87.)
Der letzte Spieltag:
30. Spieltag
Sa., 06.06.26 17:00 Uhr Odenkirchen II - Rheindahlen
So., 07.06.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Rheydter SV
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Otzenrath - Liedberg
So., 07.06.26 15:00 Uhr Korschenbr. - Neersbroich
So., 07.06.26 15:00 Uhr Wickrathhahn - DJK Hehn
So., 07.06.26 15:15 Uhr Red Stars MG - SV Schelsen