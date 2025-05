Sahin Tasdelen schüttelte Wiesenbachs Fabian Rösch (links) ab und bleibt mit Türk Gücü Lauingen auf Kurs Vizemeisterschaft. – Foto: Karl Aumiller

Der Absteiger TSV Burgau lässt sich nicht hängen Kreisliga-Schlusslicht trotzt dem SV Scheppach ein 1:1 ab +++ Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei zwischen Thannhausen und Türk Gücü Lauingen geht weiter

Obwohl der Abstieg aus der Kreisliga West schon besiegelt ist, lässt sich der TSV Burgau nicht hängen. Gegen den stark gefährdeten SV Scheppach kam das Schlussicht zu einem 1:1. Zwei Spieltage vor Schluss stecken damit noch fünf Teams ganz tief im Abstiegskampf, angefangen beim Tabellenzehnten FC Lauingen. Das Rennen um Platz zwei ist mittlerweile ein Zweikampf zwischen Türk Gücü Lauingen und der TSG Thannhausen, die im Saisonfinale noch direkt aufeinander treffen.



Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) - Zuschauer: 100 Der SV Scheppach musste sich mit einem 1:1 gegen das Schlusslicht TSV Burgau begnügen. Burhan Bastan brachte die Burgauer in der 47. Minute nach einer Vorlage von Christian Heinen sogar in Führung. Doch Yannik Munkenast glich in der 63. Minute für die Scheppacher aus, nachdem Florian Ulrich ihn bedient hatte. In der 78. Minute erhielt Burgaus Bleron Thaqi die Gelb-Rote Karte, sein Teamkollege Enes Bastan folte ihm kurz vor Schluss.Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Laurenz Müller (Kötz) - Zuschauer: 120 Der TSV Balzhausen stürzt den FC Lauingen immer tiefer in Abstiegsnot. Die erste große Chance hatte Johannes Keisinger in der 24. Minute, doch sein Abschluss wurde vom Lauinger Keeper pariert. Auf der Gegenseite scheiterte Fatjon Gashi in der 44. Minute mit einem Schuss an die Latte. Die Entscheidung fiel in der 72. Minute: Nach einem präzisen Zuspiel von Jonas Nießner schob Keisinger den Ball geschickt ins Netz. Die Schlussoffensive brachte den Lauingern nichts ein, der TSV blieb dank einer starken Defensivleistung und des hervorragenden Keepers Uhlig siegreich.Schiedsrichter: Laurenz Müller (Kötz) - Zuschauer: 120

Sahin Tasdelen schüttelte Wiesenbachs Fabian Rösch (links) ab und bleibt mit Türk Gücü Lauingen auf Kurs Vizemeisterschaft. – Foto: Karl Aumiller



Schiedsrichter: Julien Seiler (Schnuttenbach) - Zuschauer: 50 Türk Gücü Lauingen wahrt mit dem 2:0 gegen die SpVgg Wiesenbach seine Aufstiegschance. In der 41. Minute gelang Sahin Tasdelen das 1:0, nachdem Hakan Kaya ihn mustergültig bedient hatte. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff traf Özcan Safak zum 2:0, vorbereitet von Baris Er.Schiedsrichter: Julien Seiler (Schnuttenbach) - Zuschauer: 50



Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 100 Im Mindelstadion kam die TSG Thannhausen in den Schlussminuten noch zu einem 2:0-Erfolg gegen die SSV Glött. Nach einer eher unspektakulären ersten Halbzeit, wurde es nach der Pause spannender. In der 79. Minute sah zwar Meric Capar die Gelb-Rote Karte, doch davon ließ sich die TSG nicht beirren: In der 81. Minute erzielte Ibrahim Capar das 1:0 nach einem Zuspiel von Ahmet Cam. Nur vier Minuten später erhöhte Ahmet Cam selbst auf 2:0, nach einer Vorlage von Darijo Grmaca.Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Krzysztof Biront (Augsburg) - Zuschauer: 150 Eine bittere 2:3-Niederlage musste der SV Holzheim gegen den SC Bubesheim eisntecken. Mit einem Eigentor brachte Felix Bahnmüller Holzheim zuächst in Führung brachte. Esse Francois Akpaloo drehte das Spiel mit zwei Toren in der 24. und 36. Minute. Fabian Miller ließ Holzheim in der 76. Minute mit dem 2:2 wieder hoffen, doch Akpaloo traf erneut in der 86. Minute. In der gleichen Minute sahen Ömer Güzel und Demir vom SC Bubesheim die Gelb-Rote Karte.Schiedsrichter: Krzysztof Biront (Augsburg) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Dominik Mayr (Donauwörth) - Zuschauer: 200 Der TSV Offingen krönte seine sensationelle Frühjahrsrunde mit dem 3:1-Sieg gegen die SSV Dillingen und machte damit den Klassenerhalt vorzeitig perfekt. Alexander Kinder brachte die SSV in der 24. Minute zwar mit einem präzisen Schuss nach einer Vorlage von Lars Jaud in Führung, doch Offingen fand die passende Antwort. In der 61. Minute traf Florian Eberle nach einem Pass von Daniel Schönberger zum 1:1. In der 82. Minute verwandelte David Süß einen Elfmeter zur 2:1-Führung für die Hausherren. In der Nachspielzeit machte Ismail Bülbül mit einem Treffer nach Vorarbeit von Süß den 3:1-Sieg perfekt.Schiedsrichter: Dominik Mayr (Donauwörth) - Zuschauer: 200