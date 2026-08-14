 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Der Absteiger trifft auf den Titelfavoriten

Bezirksliga West: Spannung pur im Islek — Ahbach trifft auf große Unbekannte — Saartal gastiert zum Derby in Tawern.

von Lutz Schinköth · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Volkhard Patten

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