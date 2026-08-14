Der Absteiger trifft auf den Titelfavoriten

Rheinlandligaabsteiger gegen Titelfavorit: Mehr Spannung geht bei der Partie im Islek kaum. „Salmrohr ist ein spiel- und offensivstarker Gegner, der über sein Kombinationsspiel kommt. Das wird eine interessante und anspruchsvolle Aufgabe. Doch wir möchten unseren Spielstil durchsetzen und erfolgreich sein“, wissen Jerome Kolling und die Westeifeler, dass sie ein hartes Brett zu bohren haben. Es fehlen Marius Lempges (Schambeinentzündung), Justin Marie, Jonas Kockelmann (beide mit Knieverletzung) und Fynn Juchmes (Hüftprobleme). Nach der Auftaktniederlage gegen den SV Lüxem (1:2) fordert Salmrohrs Coach Rudi Thömmes, „mit deutlich mehr Pep Fußball zu spielen sowie eine andere Einstellung und ein anderes Zweikampfverhalten zu zeigen. Wir müssen uns richtig wehren und dürfen uns nicht wieder den Schneid abkaufen lassen. Daleiden ist eine gute Mannschaft, die in der Offensive sehr gut aufgestellt ist.“ Kai Bernard (Pferdekuss), Tobias Weller (Operation steht bevor), Ben Mombach (Muskelfaserriss), Niclas Lentes (Urlaub) und Jan Brandscheid (noch ein Spiel gesperrt) sind außen vor.