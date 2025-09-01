„Der absolute Glaube bis zum Ende wurde belohnt“

Die SG Bergdörfer beweist Moral: Trotz Rückstands siegt das Team von Trainer Fabio Fröchtenicht mit 2:1 gegen den SSV Nörten-Hardenberg. Matchwinner ist Philipp Bode in der Nachspielzeit.
Die SG Bergdörfer bleibt in der Bezirksliga Braunschweig 4 weiter ungeschlagen. Im Heimspiel gegen den SSV Nörten-Hardenberg gelang der Mannschaft von Trainer Fabio Fröchtenicht ein später 2:1-Erfolg – dank eines Last-Minute-Treffers von Philipp Bode.
Dabei sah es zunächst nicht nach einem Erfolg der Gastgeber aus. Nörten nutzte in der 43. Minute seinen ersten gefährlichen Abschluss und ging durch Dustin Brendel per Kopf nach einem Freistoß mit 1:0 in Führung. „Wir hatten in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz und Kontrolle, aber uns fehlte die Präzision im Passspiel und die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Deshalb war ich nicht so zufrieden“, erklärte Fröchtenicht.
Nach dem Seitenwechsel hätte Nörten die Führung beinahe ausgebaut: Nils Hillemann verzog jedoch freistehend knapp links am Tor vorbei. Es blieb die letzte große Gelegenheit der Gäste. Bergdörfer übernahm fortan klar die Spielkontrolle. Zunächst verhinderte Torhüter Nico Kaufmann einen Ausgleich durch Dominik Diedrich, ehe ein Abwehrspieler den Nachschuss von Bode auf der Linie klärte.
In der 56. Minute belohnten sich die Gastgeber: Tim Wedekin traf mit einer sehenswerten Volleyabnahme aus 18 Metern zum 1:1. Fortan drängte Bergdörfer vehement auf den Sieg. Chancen von Simon Dluzinski (80.) und Paul Müller (85., erneut auf der Linie geklärt) blieben ungenutzt.
Erst in der Nachspielzeit fiel die Entscheidung: Nach einem starken Tempodribbling von Lennart Jauz setzte sich Bode im Strafraum durch und schob zum umjubelten 2:1 ein. „Die Jungs haben nach dem Rückstand wieder Mentalität bewiesen“, lobte Fröchtenicht, „sie haben bis zur letzten Minute daran geglaubt und sich verdient belohnt.“ Der Coach betonte zugleich die Dominanz seiner Elf im zweiten Durchgang: „Wir haben wenig zugelassen, waren in den letzten 20 Minuten klar am Drücker und wollten das Spiel unbedingt gewinnen.“
Mit nun acht Punkten aus vier Spielen rangiert die SG Bergdörfer auf Platz fünf der Tabelle, punktgleich mit der Reserve von Göttingen 05. Absteiger SSV Nörten-Hardenberg bleibt nach der zweiten Niederlage bei sieben Zählern.