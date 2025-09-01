„Der absolute Glaube bis zum Ende wurde belohnt“ SG Bergdörfer dreht Partie gegen Nörten-Hardenberg und bleibt ungeschlagen Verlinkte Inhalte BZL Braunschw. St. 4 N-Hardenberg SG Bergdörfe

Die SG Bergdörfer beweist Moral: Trotz Rückstands siegt das Team von Trainer Fabio Fröchtenicht mit 2:1 gegen den SSV Nörten-Hardenberg. Matchwinner ist Philipp Bode in der Nachspielzeit.

Die SG Bergdörfer bleibt in der Bezirksliga Braunschweig 4 weiter ungeschlagen. Im Heimspiel gegen den SSV Nörten-Hardenberg gelang der Mannschaft von Trainer Fabio Fröchtenicht ein später 2:1-Erfolg – dank eines Last-Minute-Treffers von Philipp Bode.

Dabei sah es zunächst nicht nach einem Erfolg der Gastgeber aus. Nörten nutzte in der 43. Minute seinen ersten gefährlichen Abschluss und ging durch Dustin Brendel per Kopf nach einem Freistoß mit 1:0 in Führung. „Wir hatten in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz und Kontrolle, aber uns fehlte die Präzision im Passspiel und die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Deshalb war ich nicht so zufrieden“, erklärte Fröchtenicht. Nach dem Seitenwechsel hätte Nörten die Führung beinahe ausgebaut: Nils Hillemann verzog jedoch freistehend knapp links am Tor vorbei. Es blieb die letzte große Gelegenheit der Gäste. Bergdörfer übernahm fortan klar die Spielkontrolle. Zunächst verhinderte Torhüter Nico Kaufmann einen Ausgleich durch Dominik Diedrich, ehe ein Abwehrspieler den Nachschuss von Bode auf der Linie klärte.