Für Benedikt Schwarzensteiner und den SV Wacker Burghausen steht bei den Bayern-Amateuren das letzte Spiel 2025 auf dem Programm. – Foto: Butzhammer
Der Abschluss bei den Bayern ist für Wacker alles andere als optimal
Freitag - Nachholspiel: Nach zwei Spielabsagen in Folge muss Burghausen nochmal ran vor der Winterpause
Ein Klassiker der Regionalliga Bayern steht am morgigen Freitag noch einmal im Grünwalder Stadion auf dem Programm. Die Bayern-Amateure empfangen den SV Wacker Burghausen. Und die Partie hat ordentlich Brisanz: Die Hausherren stehen nach zwei Pleiten in Folge und einer mauen Herbstrunde unter Druck, für die Gäste aus Burghausen ist es sprichwörtlich ein Spiel aus der kalten Hose heraus. Die vergangenen beiden Partien des SV Wacker mussten witterungsbedingt abgesagt werden. Die letzte Partie, der Pokalcoup in Unterhaching am 18. November, ist schon über zwei Wochen her - alles andere als optimale Vorraussetzungen also für die Salzachstädter. Anpfiff auf Giesings Höhen ist um 19 Uhr.
Durchaus bemerkenswert am Rande: Keine 24 Stunden später treffen an gleicher Stelle der TSV 1860 München und der 1. FC Schweinfurt 05 in der 3. Liga aufeinander. Da muss der Platzwart wohl eine Nachtschicht einlegen...
Burghausens Cheftrainer Lars Bender blickt mit gemischten Gefühlen auf das abschließende Spiel in diesem Kalenderjahr: "Unser letztes Spiel liegt durch die beiden Spielabsagen nun schon über zwei Wochen zurück, was den Rhythmus etwas gebrochen hat. Wir hätten uns natürlich gewünscht, das Momentum aus dem Pokal-Weiterkommen gegen Unterhaching und die daraus entstandene Euphorie nutzen zu können, aber das mussten wir jetzt so hinnehmen. Unser Ziel für das letzte Spiel in diesem Kalenderjahr ist es, nochmal eine richtig gute Leistung abzurufen, ein positives Ergebnis zu erreichen und sich dann mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu verabschieden. Vor allem möchten wir uns aber auch für den betriebenen Aufwand in der Vorrunde belohnen, wo wir - obwohl zum Teil mehr möglich oder sogar verdient gewesen wäre - immer wieder Punkte haben liegen lassen. Somit wollen wir das Jahr jetzt einfach nochmal mit drei Punkten abschließen."
Mit einem abschließenden Auswärtssieg würde der SV Wacker die 30-Punkte-Marke knacken und sich zumindest vorübergehend auf Rang fünf schieben.
Bei den Bayern-Amateuren könnte Javier Fernández zum ersten Mal in der Startelf stehen. Der 19-jährige Spanier gab am Dienstag bei der 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg II sein Comeback nach rund zehnmonatiger Verletzungspause und wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Fernández gilt als Toptalent mit Führungsqualitäten.