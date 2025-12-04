Der Abschluss bei den Bayern ist für Wacker alles andere als optimal

Ein Klassiker der Regionalliga Bayern steht am morgigen Freitag noch einmal im Grünwalder Stadion auf dem Programm. Die Bayern-Amateure empfangen den SV Wacker Burghausen. Und die Partie hat ordentlich Brisanz: Die Hausherren stehen nach zwei Pleiten in Folge und einer mauen Herbstrunde unter Druck, für die Gäste aus Burghausen ist es sprichwörtlich ein Spiel aus der kalten Hose heraus. Die vergangenen beiden Partien des SV Wacker mussten witterungsbedingt abgesagt werden. Die letzte Partie, der Pokalcoup in Unterhaching am 18. November, ist schon über zwei Wochen her - alles andere als optimale Vorraussetzungen also für die Salzachstädter. Anpfiff auf Giesings Höhen ist um 19 Uhr.



Durchaus bemerkenswert am Rande: Keine 24 Stunden später treffen an gleicher Stelle der TSV 1860 München und der 1. FC Schweinfurt 05 in der 3. Liga aufeinander. Da muss der Platzwart wohl eine Nachtschicht einlegen...