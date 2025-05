Der Abschied von Jonas Holzum beim SV Sonsbeck

Die Saisonabschlussfeier des SV Sonsbeck hat bereits am vergangenen Sonntag nach dem 4:1-Heimsieg gegen die Sportfreunde Baumberg im Willy-Lemkens-Sportpark stattgefunden. Doch gelaufen ist die Spielzeit für den Oberligisten noch nicht. Die Rot-Weißen müssen am letzten Spieltag noch einmal ihre Bestleistung auf den Platz bringen, um etwas Zählbares beim Tabellenzweiten mitzunehmen.

Die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing ist am Sonntag, 15 Uhr, zu Gast bei der Spielvereinigung Schonnebeck, die noch ein Fünkchen Hoffnung auf den Titel hat. Lange sah es so aus, als wenn der Aufstieg in die Regionalliga in dieser Saison nur über das Team aus Essen führen würde. Nach der Hinserie stand Schonnebeck mit fünf Punkten Vorsprung vor dem Zweiten SSVg Velbert an der Spitze. Doch in der Rückrunden-Tabelle reicht es nur noch zu Platz sechs für das Team. Velbert machte sieben Punkte gut und hat als Ligaprimus mit zwei Zählern Vorsprung vor dem Verfolger beim Saisonfinale jetzt alle Trümpfe im Titelrennen in der Hand.

Die von Dirk Tönnies trainierte Essener Mannschaft stellt den mit Abstand besten Angriff der Klasse. Sie hat bereits 104 Tore erzielt. In Arne Wessels (33 Treffer) und Conor David Tönnies (24) verfügt Schonnebeck über die besten Torjäger in der Oberliga. Bislang konnten die Rot-Weißen in fünf Oberliga-Duellen gegen das Tönnies-Team nichts holen. Im Hinspiel unterlag der SV Sonsbeck im eigenen Stadion mit 0:6 und hatte nicht den Hauch einer Chance.