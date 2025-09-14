Der Abschied steht fest

"Ich hatte den Verantwortlichen des Vereins bereits 14 Tage vor Saisonbeginn mitgeteilt, dass es für mich meine letzte Spielzeit als Trainer hier in Biesingen sein wird. Diese Entscheidung hat also rein gar nichts mit unserer aktuell sportlich schwierigen Situation zu tun. Nach dann acht Jahren in Biesingen mit zwei Meisterschaften ist es einfach mal für beide Seiten an der Zeit, etwas anderes zu machen. Die Jungs wollen auch mal wieder eine andere Ansprache hören und vielleicht auch andere Trainingsreize kennenlernen", meint Göktas.

Eigentlich, sagt er, wollte er bereits nach der vergangenen Saison aufhören. Doch da hatte der FV Biesingen quasi erst auf den allerletzten Drücker den Klassenverbleib realisiert. "Und wenn ich in dieser Situation kurzfristig gegangen wäre, wäre es für den Verein sehr schwer geworden, alles in der Kürze der Zeit neu zu regeln. Also bin ich geblieben. Da ich nun dem Verein so frühzeitig meine Entscheidung mitgeteilt habe, können sie nun in aller Ruhe einen neuen Trainer suchen und auch die Kaderplanung organisieren", sagt Göktas.

Es liege am Herzen, den FV Biesingen möglichst mit dem Klassenverbleib in der Verbandsliga Nord/Ost zu verlassen. "Heute hatten wir leider sehr viel Pech. Das war gerade zu Beginn eine richtig gute Leistung von uns, ehe wir dann quasi wie aus dem Nichts heraus in Rückstand geraten sind", spricht der Biesinger Trainer die 2:4-Heimniederlage gegen den Aufsteiger SV Kirrberg an. Nach und nach würden jetzt immer mehr Verletzte zurückkommen. Das große Ziel laute nun, am Sonntag um 15 Uhr im Kellerduell bei der SG Saubach erstmals in dieser Saison zu punkten. Am Saisonenende soll dann der Klassenverbleib herausspringen. "Fußball ist eine Kopfgeschichte. Wenn wir jetzt zu punkten anfangen, wird sich mit Sicherheit diese Blockade lösen. Den Klassenerhalt zu erreichen, wird nicht einfach - aber wir werden alles dafür tun, um es gemeinsam zu schaffen", betont Göktas.