Der Absagen-Ticker: In Hankofen, Vilzing & Aubstadt geht nichts

Flächendeckende Schneefälle wie in der vergangenen Woche sind bis auf Weiteres in Bayern nicht in Sicht. Vielerorts hat es im Freistaat in dieser Woche aber wieder Niederschläge gegeben, zumeist in Form von Regen. Ergo können auch am ersten Adventswochenende einige geplante Partien im Verbandsbereich nicht stattfinden. Wir halten euch per Absagen-Ticker wieder auf dem Laufenden: