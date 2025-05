"Der Ablauf hätte anders sein können"

Sportlich verläuft die Saison des VfR Mannheim II in der Landesliga Rhein-Neckar mehr als zufriedenstellend. Für Trainer Mehmet Öztürk geht es trotzdem nicht weiter. Warum erklärt er im FuPa Baden Interview.

In der Landesliga Rhein-Neckar neigt sich die Saison dem Ende. Wie zufrieden, oder auch nicht, sind Sie mit dem Abschneiden Ihres VfR Mannheim II?

Ich kam relativ spät dazu und wir hatten kaum Möglichkeiten Spieler dazuzubekommen. Folglich war die Erwartung vor dem Start in die Saison nicht besonders hoch. In der Liga ankommen und nach Möglichkeit nichts mit dem Abstieg zu tun haben war das Ziel, welches wir uns gesteckt hatten. Unabhängig von Ergebnissen haben wir als Team versucht uns zu entwickeln und junge Spieler, die im ersten Herrenjahr Fuß fassen wollten, im Team zu integrieren.

Mir persönlich geht es bei einer U23 weniger um Ergebnisse, sondern um die Entwicklung. Wir haben vieles richtig gemacht als Mannschaft und wurden mit positiven Ergebnissen belohnt.

Vor Beginn der Rückrunde hatten wir erneut Ab- und Zugänge. Leider ist es uns nicht gelungen die gute Rückrundenvorbereitung mit einem guten Start zu krönen. Das Auftaktprogramm gegen die ersten vier Mannschaften der Liga trug seinen Teil dazu bei.

Wir haben uns dann aber wieder gefangen und stehen aktuell auf einem starken 5. Platz. Ob wir nach den verbleibenden zwei Spielen auf Platz 5 landen oder im schlimmsten Fall auf Platz 7 ist primär nicht wichtig. Wir werden am Ende der Saison mit einer jungen Mannschaft im ersten Jahr in der Landesliga sagen dürfen, dass wir zufrieden sind.

Gab es ein besonderes Highlight-Spiel und wenn ja, welches?

Ein Spiel herauszupicken, fällt mir schwer. Wir hatten einige positive, aber auch negative Highlights. Was aber zu erwähnen ist, dass wir nach dem missglückten Saisonstart eine beachtliche Serie hingelegt und an den vorderen Plätzen gekratzt haben.

Man muss auch klar erwähnen, dass die ersten vier Mannschaften zu Recht da vorne stehen. Dass unsere Nachbarn von Türkspor so früh die Segel strichen würden, war jedoch überraschend. Auch wenn der Blick auf die Tabelle bei uns nicht der Antrieb ist, ist es selbst ein Highlight direkt hinter den Top 4 zu stehen.

Ein weiteres Highlight ist die Integration einiger aktueller U19-Spieler in den festen Stamm der U23. Hier muss ich ein Lob an die Mannschaft und mein Trainerteam aussprechen, die dies mustergültig unterstützt haben.

Dennoch machen Sie nicht weiter als Trainer in der kommenden Saison. Wie kam es dazu?

Ich hätte ja weitermachen können. Für mich war es auch klar weiterzumachen. Der VfR Mannheim ist und bleibt ein spannender Verein und der Verein gibt die Ausrichtung vor. Die handelnden Personen entscheiden dann für sich, ob sie weitermachen oder nicht.

Für mich war und ist es nicht möglich in der angedachten Konstellation weiterzumachen, daher werde ich nicht weiter als Trainer der U23 des VfR Mannheim fungieren.

"Der VfR Mannheim wird weiter wachsen"

Sind Sie verärgert oder enttäuscht über den Ablauf?

Verärgert bin ich nicht, wie gesagt der Verein gibt den Weg vor und dies gilt es zu akzeptieren. Diese Menschen machen sich auch Gedanken und treffen dann Entscheidungen. Der VfR Mannheim wird meiner Meinung nach weiter wachsen.

Enttäuscht bin ich keineswegs. Der Ablauf hätte nur etwas anders sein können aus meiner Perspektive. Aber es kann und muss ja nicht alles so laufen, wie ich es mir wünsche. Bei dem ein oder anderen bin ich über meine eigenen Menschenkenntnisse etwas verärgert.

Haben Sie schon andere Pläne. Sehen wir Mehmet Öztürk ab Juli auf einer neuen Trainerbank?

Stand jetzt werde ich in der neuen Saison auf keiner Trainerbank Platz nehmen. Da meine Pläne dahin gingen weiterzumachen, hatte ich mir keine Gedanken in diese Richtung gemacht. Daher starte ich aktuell nur als Fan in die neue Saison.