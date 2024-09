Der 6. Spieltag in der Kreisoberliga West im Überblick

Schützenfest im Wetzlarer Kreisduell der Kreisoberliga West Teaser KOL WEST: +++ Zur Spieltagseröffnung in der „KOL“ siegt der FC Burgsolms II in Münchholzhausen, ein Akteur langt dabei gleich viermal zu. In der anderen Partie geht es in Sachen Tore ruhiger zu +++