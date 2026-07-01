Der 52. Vaihinger Stadtpokal: Vorfreude auf das Highlight

– Foto: Timo Babic

Die Vorfreude steigt auf einen Höhepunkt: Am Samstag, 4. Juli, wird das Turnier um den 52. Vaihinger Stadtpokal angepfiffen. Das Turnier beim Ausrichter SV Horrheim wird in einem besonderen Gruppenmodus ausgetragen, bei dem sich vier der sieben teilnehmenden Mannschaften für die Halbfinalpartien und das anschließende Endspiel am Sonntag qualifizieren.

In diesem Jahr fungiert der SV Horrheim als Gastgeber für das anstehende Turnier. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf einer Premiere für die Zuschauer: Beim diesjährigen Stadtpokal wird zum ersten Mal die neu gegründete SGM Vaihingen/Enzweihingen antreten und sich dem sportlichen Wettbewerb stellen.

Ein besonderer Modus in der großen Gruppe

Gespielt wird in einem speziellen Turniermodus, bei dem alle sieben Teilnehmer in der Vorrunde in einer einzigen großen Gruppe aufeinandertreffen. Zu den teilnehmenden Mannschaften gehören der TSV Ensingen, der TSV Kleinglattbach, der SV Horrheim, die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag, die SGM Vaihingen/Enzweihingen, die SG Gündelbach/Häfnerhaslach und der SV Riet. Jede Mannschaft absolviert in dieser Phase insgesamt vier Vorrundenspiele. Die Teams auf den Plätzen eins bis vier qualifizieren sich im Anschluss für die Halbfinalpartien, in denen der Erste auf den Vierten und der Zweite auf den Dritten trifft.

Die Vorrundenbegegnungen am Samstag

Der Startschuss für das Turnier fällt am Samstag, 4. Juli, um 10 Uhr mit der Eröffnungspartie zwischen dem SV Horrheim und dem SV Riet. Der weitere Spielplan des ersten Turniertages sieht folgende Paarungen vor: TSV Ensingen gegen SGM Vaihingen/Enzweihingen (11:00 Uhr), TSV Kleinglattbach gegen SG Gündelbach/Häfnerhaslach (12:00 Uhr), SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag gegen SGM Vaihingen/Enzweihingen (13:00 Uhr) und SV Horrheim gegen TSV Ensingen (14:00 Uhr). Es folgen die Begegnungen SG Gündelbach/Häfnerhaslach gegen SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag um 15:00 Uhr, TSV Kleinglattbach gegen SGM Vaihingen/Enzweihingen um 16:00 Uhr und SV Horrheim gegen SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag um 17:00 Uhr. Der intensive erste Turniertag endet schließlich mit dem Spiel SV Riet gegen TSV Ensingen um 18:00 Uhr.

Die Entscheidungsspiele und das Finale am Sonntag

Am Sonntag, 5. Juli, wird die Vorrunde ab 10 Uhr mit der Partie TSV Kleinglattbach gegen SV Riet fortgeführt. Danach folgen die Spiele TSV Ensingen gegen SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag (11:00 Uhr), SG Gündelbach/Häfnerhaslach gegen SGM Vaihingen/Enzweihingen (12:00 Uhr) und SV Horrheim gegen TSV Kleinglattbach (13:00 Uhr). Das letzte Vorrundenspiel zwischen dem SV Riet und der SG Gündelbach/Häfnerhaslach wird um 14:00 Uhr ausgetragen. Unmittelbar danach geht es in die heiße Phase: Die beiden Halbfinalpartien sind für 15:00 Uhr und 16:00 Uhr angesetzt. Das Spiel um Platz 3 findet um 17:00 Uhr statt, bevor das Endspiel am Sonntag um 18:00 Uhr den Gesamtsieger des Turniers ermittelt.