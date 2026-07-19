"Der 4. Platz gekrönt mit dem Bezirkspokalsieg kann sich sehen lassen"

Im FuPa-Teamcheck spricht Bastian Plocher, Trainer der SGM Unterzeil/Seibranz in der Bezirksliga Bodensee, über Platz vier, den Bezirkspokalsieg, einen schwierigen Start, großen Teamgeist, ein besonderes Pokallos gegen den TSV Berg und das Ziel, auch in der neuen Saison nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.
„Wir sind mit der Saison sehr zufrieden“, sagt Bastian Plocher gegenüber FuPa. „Wir wollten nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Der vierte Platz, gekrönt mit dem Bezirkspokalsieg, kann sich sehen lassen. Positiv war, dass wir nach dem schlechten Start immer Ruhe bewahrt, weitergearbeitet haben, als Team immer enger zusammengerückt sind und einen enormen Teamgeist entwickelt haben.“
Großes Los im WFV-Pokal
In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 wartet ein besonderer Termin. „Unser Highlight wird sicher das Spiel gegen den TSV Berg im WFV-Pokal werden. Es ist für uns ein Mega-Los und eine große Aufgabe, auf die wir uns sehr freuen. Leider ist an diesem Wochenende auch unser eigentliches Highlight in der Vorbereitung, der Fürst-Georg-Pokal.“
Einheit statt Einzellob
Einen einzelnen Spieler möchte Bastian Plocher nicht herausheben. Für ihn ist die Entwicklung der Gruppe entscheidend. „Wir haben uns als Team in eine Richtung entwickelt und sind eine Einheit geworden, die Zusammenhält, in der jeder seine Aufgabe hat.“
Weiterentwicklung als Auftrag
Die Zielsetzung für die neue Saison knüpft direkt an die vergangene Runde an. „Wir wollen uns weiterentwickeln, die Neuen und Jugendspieler schnell integrieren. Außerdem wollen wir die starke Runde vom Vorjahr bestätigen und wieder nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“
Oberzell und Kressbronn als Favoriten
Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten nennt Bastian Plocher zwei Mannschaften. „Favoriten sind für mich ganz klar der SV Oberzell als Zweiter der Vorsaison und mit einem gut bestückten Kader ohne die großen Abgänge, sondern eher noch mit guten Verstärkungen. Auch der SV Kressbronn, der als Absteiger gut zusammengeblieben ist.“
Jugendspieler und zwei erfahrene Kräfte
Personell erhält die SGM Unterzeil/Seibranz mehrere neue Impulse. „Wir haben sechs Jugendspieler rausbekommen, sowie mit Lukas Kraft vom SV Bad Schussenried und Louis Burger von Dietmanns/Hauerz zwei erfahrene Kicker dazubekommen.“
Zwei Abschiede in den Ruhestand
Auf der Abgangsseite stehen zwei Spieler, die ihre Karriere beenden. „Mit Fabio Bretz und Simon Kraft, haben uns leider zwei super Typen und gute Fußballer in den Ruhestand verlassen.“
Zeitspiel und Spielfluss
Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft sieht Bastian Plocher vor allem das Thema Zeitspiel positiv. „Das Zeitspiel zu unterbinden, finde ich für den Spielfluss eine gute Sache. Ich hoffe auch, dass es im Amateurbereich Anwendung findet, jedoch in einem praxisnahen und einfachen Maß mit klaren Regeln.“