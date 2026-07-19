"Der 4. Platz gekrönt mit dem Bezirkspokalsieg kann sich sehen lassen" FuPa-Teamcheck: SGM Unterzeil/Seibranz will in der Bezirksliga Bodensee die starke Runde bestätigen. von Matthias Kloos · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Bastian Plocher – Foto: SGM Unterzeil

Im FuPa-Teamcheck spricht Bastian Plocher, Trainer der SGM Unterzeil/Seibranz in der Bezirksliga Bodensee, über Platz vier, den Bezirkspokalsieg, einen schwierigen Start, großen Teamgeist, ein besonderes Pokallos gegen den TSV Berg und das Ziel, auch in der neuen Saison nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.

„Wir sind mit der Saison sehr zufrieden“, sagt Bastian Plocher gegenüber FuPa. „Wir wollten nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Der vierte Platz, gekrönt mit dem Bezirkspokalsieg, kann sich sehen lassen. Positiv war, dass wir nach dem schlechten Start immer Ruhe bewahrt, weitergearbeitet haben, als Team immer enger zusammengerückt sind und einen enormen Teamgeist entwickelt haben.“ Großes Los im WFV-Pokal



In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 wartet ein besonderer Termin. „Unser Highlight wird sicher das Spiel gegen den TSV Berg im WFV-Pokal werden. Es ist für uns ein Mega-Los und eine große Aufgabe, auf die wir uns sehr freuen. Leider ist an diesem Wochenende auch unser eigentliches Highlight in der Vorbereitung, der Fürst-Georg-Pokal.“

Einheit statt Einzellob



Einen einzelnen Spieler möchte Bastian Plocher nicht herausheben. Für ihn ist die Entwicklung der Gruppe entscheidend. „Wir haben uns als Team in eine Richtung entwickelt und sind eine Einheit geworden, die Zusammenhält, in der jeder seine Aufgabe hat.“ Weiterentwicklung als Auftrag



Die Zielsetzung für die neue Saison knüpft direkt an die vergangene Runde an. „Wir wollen uns weiterentwickeln, die Neuen und Jugendspieler schnell integrieren. Außerdem wollen wir die starke Runde vom Vorjahr bestätigen und wieder nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“