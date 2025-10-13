Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Marco Bader
Der 3. Spieltag LIVE: Icon League stoppt für zwei Wochen in Düsseldorf
Die Icon League ist auf Deutschland-Tour und besucht die großen Arenen. Nach Hannover und Hamburg kehrt die von Toni Kroos und Elias Nerlich gegründete Kleinfeld-Liga für zwei Wochen nach Düsseldorf zurück. Der 3. Spieltag am heutigen Abend findet in der gewohnten Spielstätte Castello Düsseldorf statt.
FuPa begleitet die Partien ab 18 Uhr im Liveticker.