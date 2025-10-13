Der 3. Spieltag LIVE: Icon League stoppt für zwei Wochen in Düsseldorf

Die Icon League ist auf Deutschland-Tour und besucht die großen Arenen. Nach Hannover und Hamburg kehrt die von Toni Kroos und Elias Nerlich gegründete Kleinfeld-Liga für zwei Wochen nach Düsseldorf zurück. Der 3. Spieltag am heutigen Abend findet in der gewohnten Spielstätte Castello Düsseldorf statt.

FuPa begleitet die Partien ab 18 Uhr im Liveticker.