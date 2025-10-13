 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
– Foto: Marco Bader

Der 3. Spieltag LIVE: Icon League stoppt für zwei Wochen in Düsseldorf

Die dritte Spielzeit der Icon League läuft.

Die Icon League ist auf Deutschland-Tour und besucht die großen Arenen. Nach Hannover und Hamburg kehrt die von Toni Kroos und Elias Nerlich gegründete Kleinfeld-Liga für zwei Wochen nach Düsseldorf zurück. Der 3. Spieltag am heutigen Abend findet in der gewohnten Spielstätte Castello Düsseldorf statt.

FuPa begleitet die Partien ab 18 Uhr im Liveticker.

Der 3. Spieltag im Überblick:

Heute, 18:00 Uhr
FC Onefootball
FC OnefootballOnefootball
B2B United
B2B UnitedB2B United
9
3
Abpfiff
Onefootball - B2B United

Heute, 18:50 Uhr
Bürgeramt
BürgeramtBürgeramt
The Pack
The PackThe Pack
3
6
Bürgeramt - The Pack

Heute, 19:30 Uhr
Two Stripes United
Two Stripes UnitedTwo Stripes
DNA Athletics
DNA AthleticsDNAAthletics
19:30live
Two Stripes - DNAAthletics

Heute, 20:15 Uhr
FC PLYRS United
FC PLYRS UnitedPLYRS Utd
FC Bavarian Clique
FC Bavarian CliqueFC Bavarian
20:15live
PLYRS Utd - FC Bavarian

Heute, 21:00 Uhr
Fokus Eagles
Fokus EaglesFokus Eagles
BUZZ Club
BUZZ ClubBUZZ Club
21:00live
Fokus Eagles - BUZZ Club

Heute, 21:45 Uhr
FC Berlin City
FC Berlin CityBerlin City
Berliner Underdogs
Berliner UnderdogsUnderdogs
21:45live
Berlin City - Underdogs

Heute, 22:30 Uhr
Find The Pro Icons
Find The Pro IconsFind The Pro
Wontorriors FC
Wontorriors FCWontorriors
22:30live
Find The Pro - Wontorriors

