Der 27. Spieltag startet in Wickrathhahn

Ab dem Mittwochabend beginnt der 27. Spieltag in der Kreisliga A des Kreises Mönchengladbach & Viersen - der FC Blau-Weiß Wickrathhahn braucht Punkte im Duell gegen den SC Rheindahlen. Derweil findet am Sonntagnachmittag ein richtungsweisendes Keller-Spiel zwischen dem TuS Liedberg und dem SV Schelsen statt. Während auch Red Stars Mönchengladbach zum Punkten verdammt ist, trifft der Meister Rheydter SV auf den Zweitplatzierten SV Otzenrath. Das ist der 27. Spieltag:
Die Scorerliste der Kreisliga A
Die nächsten Spieltage:
28. Spieltag
Sa., 16.05.26 19:30 Uhr Odenkirchen II - Neersbroich
So., 17.05.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - DJK Hehn
So., 17.05.26 15:00 Uhr Korschenbr. - Rheydter SV
So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Rheindahlen
So., 17.05.26 15:15 Uhr Red Stars MG - Liedberg
So., 17.05.26 15:30 Uhr Polizei SV - Wickrathhahn
29. Spieltag
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Polizei SV
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Rheydter SV - ASV Süchteln II
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Red Stars MG
So., 31.05.26 15:00 Uhr Neersbroich - SV Otzenrath
So., 31.05.26 15:00 Uhr Liedberg - Odenkirchen II
So., 31.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Wickrathhahn