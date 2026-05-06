 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Der 27. Spieltag startet in Wickrathhahn

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Bereits am Mittwochabend startet der 27. Spieltag in Wickrathhahn. Es steht zudem ein wichtiges Kellerduell in Liedberg an, während der Liga-Primus Rheydter SV auf den Zweitplatzierten SV Otzenrath trifft.

von Tristan Benten · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Wickrathhahn steckt im Abstiegskampf
Wickrathhahn steckt im Abstiegskampf – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

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Kreisliga A MG/VIE
Red Stars MG
Rheydter SV
Rheindahlen
SF Neuwerk II

Ab dem Mittwochabend beginnt der 27. Spieltag in der Kreisliga A des Kreises Mönchengladbach & Viersen - der FC Blau-Weiß Wickrathhahn braucht Punkte im Duell gegen den SC Rheindahlen. Derweil findet am Sonntagnachmittag ein richtungsweisendes Keller-Spiel zwischen dem TuS Liedberg und dem SV Schelsen statt. Während auch Red Stars Mönchengladbach zum Punkten verdammt ist, trifft der Meister Rheydter SV auf den Zweitplatzierten SV Otzenrath. Das ist der 27. Spieltag:

Die Tabelle der Kreisliga A

Heute, 19:30 Uhr
FC Blau-Weiß Wickrathhahn
FC Blau-Weiß WickrathhahnWickrathhahn
SC Rheindahlen
SC RheindahlenRheindahlen
3
1
+Video
Wickrathhahn - Rheindahlen

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
SV 1909 Otzenrath
SV 1909 OtzenrathSV Otzenrath
20:00
Rheydter SV - SV Otzenrath

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neersbroich
Sportfreunde NeersbroichNeersbroich
Red Stars Mönchengladbach
Red Stars MönchengladbachRed Stars MG
15:00
Neersbroich - Red Stars MG

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Liedberg
TuS LiedbergLiedberg
SV Schelsen
SV SchelsenSV Schelsen
15:00
Liedberg - SV Schelsen

So., 10.05.2026, 17:00 Uhr
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk II
17:00
Polizei SV - SF Neuwerk II

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln II
DJK Hehn
DJK HehnDJK Hehn
15:00
ASV Süchteln II - DJK Hehn

Die Scorerliste der Kreisliga A

Die nächsten Spieltage:

28. Spieltag
Sa., 16.05.26 19:30 Uhr Odenkirchen II - Neersbroich
So., 17.05.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - DJK Hehn
So., 17.05.26 15:00 Uhr Korschenbr. - Rheydter SV
So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Rheindahlen
So., 17.05.26 15:15 Uhr Red Stars MG - Liedberg
So., 17.05.26 15:30 Uhr Polizei SV - Wickrathhahn

29. Spieltag
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Polizei SV
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Rheydter SV - ASV Süchteln II
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Red Stars MG
So., 31.05.26 15:00 Uhr Neersbroich - SV Otzenrath
So., 31.05.26 15:00 Uhr Liedberg - Odenkirchen II
So., 31.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Wickrathhahn