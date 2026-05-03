Der 26. Spieltag verspricht Spannung

Lohne hat schon geliefert, Altenlingen mit klarer Pflichtaufgabe und dahinter jede Menge Teams zwischen Aufholjagd, Formsuche und Abstiegsnerven. Dieser Bezirksliga-Sonntag hat mehr offene Baustellen als so mancher Sportplatzparkplatz.

Heute, 15:00 Uhr SV Langen SV Langen SV Concordia Emsbüren Emsbüren 15:00 PUSH

Langen hofft auf Befreiungsschlag gegen formstarke Concorden

Vier Spiele ohne Sieg, zuletzt die Niederlage in Veldhausen. Der SV Langen will am Sonntag endlich wieder punkten, bekommt mit Concordia Emsbüren aber einen Gegner mit ordentlich Rückenwind serviert. Die Gäste von Trainer Simon Thiering sind seit fünf Partien ungeschlagen und reisen als Tabellenfünfter an. Zuletzt gab es ein 3:3 gegen Olympia Laxten. Schon das Hinspiel war eng und endete 1:1.

Während Langen auf Platz zehn festhängt, bringt Emsbüren vor allem vorne viel Gefahr mit und erzielt im Schnitt mehr als zwei Tore pro Spiel. Die Rollen sind also verteilt, aber manchmal reicht im Bezirksliga-Alltag ja schon ein Sonntag und ein bisschen Trotz.

Heute, 15:00 Uhr SV Bad Bentheim Bad Bentheim SV Olympia Laxten Laxten 15:00 PUSH

Laxten will raus aus der Warteschleife Fünf Spiele ohne Sieg sind genug, Olympia Laxten sucht am Sonntag in Bad Bentheim den Befreiungsschlag. Die Aufgabe hat es allerdings in sich, denn die Gastgeber kommen nach dem klaren 5:0 gegen Neuenhaus mit Rückenwind. Bad Bentheim steht auf Rang neun und holte aus den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte. Die Mannschaft von Jörg Husmann trifft zudem im Schnitt mehr als zweimal pro Partie. Laxten ist Zwölfter, kassierte bereits 69 Gegentore und wartet weiter auf Konstanz. Ein kleiner Mutmacher bleibt das Hinspiel, das die Elf von Daniel Holtgers mit 3:2 gewann.

Heute, 15:00 Uhr SG Freren SG Freren SV Borussia 08 Neuenhaus Neuenhaus 15:00 PUSH

Freren will zurück in die Spur, Neuenhaus kämpft gegen die nächste kalte Dusche Vier Spiele ohne Sieg sind für die SG Freren ungewöhnlich genug. Gegen Borussia Neuenhaus bietet sich nun die passende Gelegenheit, den Motor wieder anzuschmeißen. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Spelle-Venhaus U23. Mit 41 Punkten steht die Mannschaft von Florian Hoff auf Rang sechs und stellt mit nur 33 Gegentoren die beste Defensive der Liga. Auch vorne liefert Freren verlässlich und trifft im Schnitt mehr als zweimal pro Spiel. Das Hinspiel gewann die SG bereits mit 2:0. Neuenhaus reist dagegen mit reichlich Sorgen an. Nach dem 0:5 in Bad Bentheim kassierte die Elf von Steffen Wolf bereits die 17. Saisonniederlage, steht auf einem direkten Abstiegsplatz und hat mit 84 Gegentoren die schwächste Abwehr der Bezirksliga. Die Rollen sind also klar verteilt.

Hier könnte es klingeln: Weiße Elf und Spelle U23 versprechen Tore Wenn zwei Offensivreihen mit mehr als zwei Treffern pro Spiel aufeinandertreffen, sollte man am Sonntag besser nicht erst zur zweiten Halbzeit kommen. Zwischen der Weißen Elf Nordhorn und Spelle-Venhaus U23 steckt reichlich Unterhaltungspotenzial. Die Gastgeber mussten zuletzt ihre achte Saisonniederlage hinnehmen, während die U23 des SC nach dem 2:2 in Freren seit fünf Spielen ungeschlagen ist. Drei Siege und zwei Remis sammelte die Mannschaft von Michael Stapper in diesem Zeitraum und liegt nur vier Punkte hinter der Weißen Elf. Auch das Hinspiel war eng, damals gewann Spelle mit 1:0. Weil beide Teams offensiv zu den stärksten der Liga zählen und der VfL bereits 59 Tore erzielt hat, spricht vieles für einen Nachmittag, an dem die Tornetze mehr arbeiten als die Platzwarte.

Heute, 15:00 Uhr SF Schwefingen 1949 Schwefingen SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts II 15:00 live PUSH

Schwefingen gegen Vorwärts II, hier ist Spannung fest eingeplant Nach der Niederlage in Emslage will Schwefingen zu Hause wieder in die Spur finden, bekommt mit Vorwärts Nordhorn II aber einen Gegner, der gerade mit zwei Siegen in Serie angereist kommt. Die Gäste gewannen zuletzt 2:0 gegen die Weiße Elf, stehen mit 39 Punkten im Tabellenmittelfeld und holten sieben Zähler aus den vergangenen fünf Spielen. Die Mannschaft von Fabian Buitkamp bringt zudem ordentlich Torgefahr mit und trifft im Schnitt mehr als zweimal pro Partie. Viel trennen beide Teams nicht, gerade einmal vier Punkte liegt Vorwärts hinter Schwefingen. Das Hinspiel entschied Schwefingen mit 3:1 für sich. Alles deutet also auf ein Duell hin, in dem Kleinigkeiten und vermutlich auch die bessere Laune nach dem ersten Tor entscheiden werden.

Heute, 15:00 Uhr ASV Altenlingen 1965 Altenlingen VfL Emslage Emslage 15:00 PUSH

Altenlingen will nachlegen, Emslage reist als klarer Außenseiter an Der ASV Altenlingen hat gerade wenig Lust auf Punktverluste. Nach dem 2:1 gegen Sparta Werlte und dem 3:1 unter der Woche gegen die Weiße Elf soll am Sonntag gegen Schlusslicht Emslage der nächste Dreier folgen. Die Mannschaft von Jan Zevenhuizen steht auf Rang zwei, erzielte bereits 69 Tore und gehört mit mehr als drei Treffern pro Spiel zur gefährlichsten Offensive der Liga. Schon das Hinspiel war eine klare Angelegenheit, damals gewann der ASV mit 7:0. Emslage kommt zwar mit einem 1:0 gegen Schwefingen im Gepäck, bleibt mit 13 Punkten aber Tabellenletzter. Die Elf von Oliver Peters kassierte bereits 68 Gegentore und holte aus den letzten fünf Spielen nur einen Sieg. Alles spricht also für Altenlingen, und alles andere wäre durchaus eine Überraschung.

Heute, 15:00 Uhr SV Alemannia Salzbergen Salzbergen SV Sparta Werlte Werlte 15:00 PUSH