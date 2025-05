Der 25. Spieltag der Kreisliga Helmstedt: Alles auf die letzten Punkte

Es wird entscheidend sein, wie sich beide Teams im direkten Vergleich präsentieren. Danndorf wird wohl als Favorit in das Spiel gehen, aber in der Kreisliga sind Überraschungen immer möglich. Wenn Helmstedt II an seine Leistungsgrenzen geht, könnte es ein heiß umkämpftes Spiel werden.

FC Vatan Spor Königslutter – SV Lauingen-Bornum

Im spannenden Derby zwischen Vatan Spor Königslutter und SV Lauingen-Bornum geht es nicht nur um die Ehre, sondern auch um entscheidende Punkte für den weiteren Verlauf der Saison. Robin Rose, Mittelfeldspieler und Teammitglied von Lauingen, äußerte sich vor dem Spiel: „Wir erwarten am Sonntag eine knifflige Aufgabe. Uns steht ein Derby bevor, bei dem Vatan alles versuchen wird, uns ein Bein zu stellen. Dessen sind wir uns bewusst und dementsprechend konzentriert und engagiert wollen wir in die Partie gehen.“ Lauingen-Bornum geht als Favorit in dieses Spiel und steht mit 59 Punkten und der besten Offensive der Liga klar an der Spitze, doch Vatan wird alles daran setzen, dem Tabellenführer ein Bein zu stellen. „Vatan und Lauingen kennen sich sehr gut aus vergangenen Spielen, wir wissen daher was uns erwartet und wo Vatans Stärken und Schwächen liegen. Das wollen wir natürlich bestmöglich ausnutzen“, fügte Robin hinzu. Trotz einiger personeller Fragezeichen will Lauingen-Bornum mit einer schlagkräftigen Mannschaft auflaufen und drei Punkte einfahren.