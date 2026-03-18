Der 21. Spieltag: Spannung oben, Druck unten

Zehn Spieltage noch, dann ist die Bezirksliga auch schon wieder Geschichte. Zeit also für die ganz großen Fragen: Wer oben ins Stolpern gerät und wer unten überhaupt noch ins Rollen kommt.
Ganz vorne thront Union Lohne fast schon königlich, doch kommt jetzt Freren als möglicher Spielverderber vorbei?
Und im Tabellenkeller? Da wird nicht mehr gerechnet, da wird gesucht: nach Punkten, nach Hoffnung und vielleicht auch ein bisschen nach dem berühmten Fußballglück.
Kurz gesagt: Die Uhr tickt, die Tabelle lebt und so langsam wird aus „noch genug Zeit“ ein „jetzt aber wirklich“.
Hier sammeln wir nach und nach die Vorberichte zum Spieltag 21.
Nachholspiel vom 17. Spieltag
Salzbergen (13.) gegen Bad Bentheim (12.): Zwei Teams, die aktuell weniger nach Europa als nach Abstand zur Abstiegszone googeln. Werlte sitzt dabei wie der unangenehme Sitznachbar im Nacken, besonders dicht bei den Gastgebern.
Salzbergen kommt zwar mit zwei Niederlagen ins neue Jahr, aber gegen Schwefingen und die Weiße Elf zu verlieren ist aktuell ungefähr so überraschend wie Regen im Emsland. Bad Bentheim dagegen reist mit Rückenwind aus Langen an und einer spielfreien Woche, die vermutlich mehr Nerven gekostet hat als ein Spiel.
Kurz gesagt: Heute geht’s nicht um Schönheit, sondern um Luft nach unten. Oder, wie man im Keller sagt: Verlieren verboten, Gewinnen dringend empfohlen.
Wenn der 21. Spieltag der Bezirksliga eröffnet wird, dann macht das der VfL Emslage und das nach einer unfreiwilligen Pause, in der man mehr Zeit zum Nachdenken als zum Punkten hatte.
Die Wunden sind geleckt, der Ball rollt wieder, jetzt sollen auch die Punkte zurückkommen. Denn die haben sich in Emslage seit Oktober ziemlich rar gemacht.
Der SV Olympia Laxten reist mit einem 1:0 im Gepäck an, nicht spektakulär, aber effektiv. Und genau dieses Gefühl würden sie gern mit in den Spieltag-Start nehmen.
Kurz gesagt: Emslage will endlich wieder anschließen, Laxten einfach weitermachen und am Freitag, um 19.30 Uhr wird der 21. Spieltag beim VfL Emslage eröffnet.
Freitagabend, 20 Uhr, Flutlicht an und in Nordhorn wird wieder gerechnet, gehofft und ein bisschen gezittert.
Vorwärts II kommt mit breiter Brust (und Luca Rakers im Dauer-Torrausch), während Neuenhaus eher mit dem Taschenrechner als mit Rückenwind anreist: sieben Punkte Rückstand, zwei Pleiten im Gepäck, aber immerhin ein spielfreies Wochenende zum Durchschnaufen.
Oder anders gesagt:
Hier trifft Tabellenplatz 6 auf „Wir müssen jetzt wirklich mal anfangen zu punkten“.