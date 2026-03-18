Der 21. Spieltag: Spannung oben, Druck unten

Ein Tor, ein Sieg und nun der nächste Schritt? – Foto: SV Olympia Laxten

Zehn Spieltage noch, dann ist die Bezirksliga auch schon wieder Geschichte. Zeit also für die ganz großen Fragen: Wer oben ins Stolpern gerät und wer unten überhaupt noch ins Rollen kommt.

Ganz vorne thront Union Lohne fast schon königlich, doch kommt jetzt Freren als möglicher Spielverderber vorbei?

Und im Tabellenkeller? Da wird nicht mehr gerechnet, da wird gesucht: nach Punkten, nach Hoffnung und vielleicht auch ein bisschen nach dem berühmten Fußballglück.

Kurz gesagt: Die Uhr tickt, die Tabelle lebt und so langsam wird aus „noch genug Zeit“ ein „jetzt aber wirklich“.

Hier sammeln wir nach und nach die Vorberichte zum Spieltag 21.