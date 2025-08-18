Der 1.Meisterschaftsspieltag - Die Punkte bleiben in Quickborn

Unser Bezirksliga-Team gewann nach einem 0:1 Halbzeit-Rückstand das 1.Meisterschaftsspiel der Saison 2025/26 verdeint mit 2:1. Die Tore schossen Mats Ziri (58. Minute durch einen super Freistoss!) und Emre Sahin in der 72.Spielminute,

Es war ein reiner Arbeitssieg..... Die große Leistungssteigerung in der 2.HZ brachte den verdienten 2:1-Erfolg. Unser Torwart Julian Wolfang Quack parierte in der 85.Minute einen zweifelhaften Handelfmeter. Der SR zeigte insgesamt 11 x die gelb und 1 x die gelb/rote Karte

Unserem Team fehlten u. a. nachstehende 9 Stammspieler; Belar Ahmadi, Nick Brandes, Tim Heinitz, Jonathan Hüneburg, Musawar Khokhar, Niklas Kutz, Mika Lorenz, Fatih Sahin, Vasileios Panagiotis,



