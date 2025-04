Der 1.FC Stern hält mit, verliert aber erneut

Kampf ohne Lohn: Die Zweite Mannschaft des 1.FC Stern unterliegt dem Tabellendritten SGM Fachsenfeld/Dewangen mit 1:3 (0:1).

Wieder einmal waren sich Fans, Spieler und Gegner einig: So spielt kein Tabellenletzter. Das ist der Stern II in der Kreisliga B2 zwar weiterhin, obwohl er dem nächsten Aufstiegsaspiranten mutig die Stirn geboten hatte. Fachsenfeld/Dewangen war zwar überlegen, fand gegen diszipliniert verteidigende Mögglinger aber kaum ein Durchkommen. Bis kurz vor der Halbzeit stand die Null, weil Torwart Manuel De Ritis sich jedem gegnerischen Schuss in den Weg stellte. Erst durch eine scharfe Flanke, die Gschwindt aus nächster Nähe einnickte (39.), und einen schnellen Vorstoß über den rechten Flügel von Wiedmann (48.) war die Stern-Defensive bezwungen. Vom 0:2-Rückstand ließ sich das Team von Trainer Marcel Knödler aber gar nicht entmutigen: Die beiden Joker Nico Grützmacher und Simon Fischer besorgten im Zusammenspiel den schnellen Anschluss (54.). Kurzzeitig lag sogar der Ausgleich in der Luft. Das Spielglück war aber wieder nicht auf Seiten der Mögglinger, die sich durch eine Gelb-Rote Karte gegen Henry Balle wegen wiederholtem Foulspiel (68.) selbst schwächten. Ein Konter der SGM, abgeschlossen von Deger, besiegelte die 1:3-Niederlage.