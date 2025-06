Der 1.FC Monheim verstärkt sich mit Ebrahim Omayrat

Ebrahim Omayrat schließt sich zur kommenden Spielzeit dem 1.FC Monheim an. Vom Oberliga-Absteiger TVD Velbert zieht es ihn zum Zwölftplatzierten der vergangenen Saison. Mit sechs Assists in 23 Spielen hat er als Außenverteidiger – in einem Team, das insgesamt nur 41 Tore erzielte – einen beachtlichen Wert vorzuweisen.

Der FCM ist eigentlich ein Stammgast in der Oberliga. In der Saison 202023/24 hat es allerdings einen kleinen Ausflug in die Landesliga gegeben, der aber direkt wieder korrigiert werden konnte. Folgerichtig mussten die Monheimer in der abgelaufenen Saison als Aufsteiger die Rolle des Außenseiters annehmen – und wurden ihr mit 38 Punkten sowie dem souveränen Klassenerhalt mehr als gerecht.

Omayrat will an die solide Leistung anknüpfen und nimmt sich für den Verein viel vor: „Monheim war für mich als junger Spieler im Seniorenbereich immer ein fester Begriff in der Oberliga – ein ‚Big Player‘. Deshalb ist es auch mein Ziel, mit dem Verein mittelfristig wieder an diese Zeiten anzuknüpfen.“ Auch die Kommunikation zwischen den Parteien haben bei ihm Eindruck hinterlassen: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren durchweg positiv und geprägt von gegenseitiger Wertschätzung. Man spürt sofort: Hier ist viel Potenzial und Leidenschaft vorhanden – das hat meine Entscheidung zusätzlich bestätigt. Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben.“

Ein lehrreiches Jahr beim TVD Velbert

Seine Zeit beim TVD wird für den Deutsch-Libanesen in Erinnerung bleiben, trotz des klanglosen Abstiegs in die Landesliga und der Unruhe um den Verein: „Diese Außensicht hat sich natürlich auch auf uns als Mannschaft übertragen – wir wussten, wie wir gesehen wurden. Genau deshalb bin ich umso stolzer auf das, was wir im Rahmen unserer Möglichkeiten geleistet haben. Ich habe beim TVD Velbert eine Zeit erlebt, in der trotz aller Herausforderungen täglich alles reingeworfen wurde – von der Mannschaft, dem Staff und dem gesamten Umfeld.“

Jetzt gilt es für den 1.FC den Klassenerhalt zu bestätigen, zu alter Stärke zurückzufinden und sich in der Oberliga festzusetzen – unter anderem mit der Hilfe von Ebrahim Omayrat, der das Team auf der Außenverteidugung und als Sechser verstärkt.