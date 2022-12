Der 1.FC Heelden befindet sich im Soll Kreisliga B, Gruppe 1: Trainer Uwe Becker zieht ein positives Zwischenfazit, muss aber in der Rückserie auf zwei Spieler verzichten.

Am vergangenen Sonntag fand in der Kreisliga B der letzte Spieltag des Jahres 2022 statt. Nicht im Einsatz war allerdings der 1.FC Heelden. Denn das Match gegen den VfB Rheingold Emmerich musste aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt werden. Nachgeholt wird die Partie am Karnevalssonntag, den 19. Februar 2023.

Die Gelb-Schwarzen waren als Mitfavorit in die Spielzeit gegangen und sind dieser Rolle auch gerecht geworden, auch wenn der Abstand zu den Spitzenteams schon zehn beziehungsweise zwölf Punkte beträgt. Das zeigt auch die Tatsache, dass die Heeldener die Tabelle an den ersten sieben Spieltagen anführen konnten. „Natürlich hat man die Hoffnung, dauerhaft ganz oben mitzuspielen, aber wir hatten auch ein, zwei Spiele dabei, wo wir mit Glück gewonnen haben. Diese Glück hatten wir dann anschließend nicht immer“, so Becker. „Ich hätte auch nicht gedacht, dass zwei Mannschaften da so dominant wegziehen und ich glaube auch nicht, dass sie sich noch die Blöße geben, vor allem beim VfR Mehrhoog glaube ich das nicht.“

Vorerst nicht mehr zur Verfügung stehen Jannes Jolink (Fußprobleme) und Max Walkenhorst (Kreuzbandriss). „Max absolviert gerade ein Sportstudium und hat jetzt schon seinen zweiten Kreuzbandriss hinter sich. Daher wird er in naher Zukunft keinen Fußball mehr spielen. Bei Jannes ist es ähnlich, da müssen wir gucken, ob er nochmals wieder anfängt“, erklärt der Übungsleiter des 1.FC Heelden, der für die Winterpause dennoch keine neuen Spieler verpflichten wird. „Ich denke, dass wir einen guten Kader haben und das auch auffangen können. Deshalb werden wir für die Rückrunde keine Neuzugänge holen.“

In dieser möchten die Heeldener die gute Hinserie bestätigen. „Unser Ziel wird es sein, in der Restserie unseren vierten Platz zu verteidigen. Vielleicht ist es auch noch möglich Blau-Weiß Bienen einzuholen. Ansonsten wollen wir unsere jungen Spieler weiterentwickeln und wir werden intensiv an unserer Offensive arbeiten, denn 33 Tore sind für eine Mannschaft im oberen Drittel einfach zu wenig“, weiß Becker, worauf er in der Wintervorbereitung sein Hauptaugenmerk legen wird.

Ob Becker auch in der nächsten Saison das Sagen an der Herkener Straße haben wird, steht noch in den Sternen. „Tendenziell ist es so, dass ich gerne weitermachen möchte, da es mir sehr viel Spaß mit der Truppe macht. Aber wir haben noch keine Gespräche geführt, das wird jedoch in den nächsten Wochen passieren.“