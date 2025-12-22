Der 1.Bezirk der 2.Division ist in drei geteilt

Harlingen-Ischpelt ist als Tabellenführer des 1.Bezirks der 2.Division in die Winterpause gegangen. Mit dem besten Sturm und der zweitbesten Abwehr der Liga verwunderte dies nicht wirklich, eher dagegen, dass man sich am 10.November von Trainer Vieira trennte , der von Filipe Constantino ersetzt wurde. Das Ziel aufzusteigen ist und bleibt ein realistisches, wofür der Kader bereits seit einigen Jahren ausgerichtet wurde. Absteiger Erpeldingen brauchte eine Weile, um sich an die 2.Division zu gewöhnen. Seit dem 5.Oktober ungeschlagen und seitdem mit nur einem Unentschieden in der Meisterschaft arbeitete man sich bis auf Platz 2 vor, womit man in der Tabellenregion angekommen ist, in die man hinwollte: nämlich oben! Ulflingen bestätigt seine gute Vorsaison und überwintert als bemerkenswerter Tabellendritter, punktgleich mit dem Zweiten Erpeldingen. Der Verein hat die Veränderungen der letzten Jahre auf sportlichen und außersportlichen Ebenen gut hinbekommen und liegt ebenfalls im Soll.

Für Erstaunen sorgte und Hurra-Fußball spielte Aufsteiger Bourscheid in der ersten Saisonhälfte. Aufgrund der besseren Tordifferenz steht man vor dem punktgleichen Folschette auf Platz 4 und dürfte entsprechend mehr als zufrieden in die Winterpause gegangen sein. Die erwähnte und ambitionierte US Folschette ist an ihrem Saisonziel, oben mitzuspielen, dran, musste aber unerwartet den Abschied von Trainer Giunta hinnehmen. Der Übungsleiter, der der USF einen eigenen Spielstil verpassen wollte, wechselte Mitte November nach nur viereinhalb Monaten im Amt nach Belgien. Seitdem holte man im Westen lediglich einen Sieg aus vier Spielen. Berdorf-Consdorf könnte man als „Erpeldingen light“ bezeichnen. Mit Schwierigkeiten zu Beginn der Saison und oft einem Altersschnitt von rund 24 Jahren bekam man Anfang November die Kurve und hat seitdem nicht mehr verloren. Die anvisierten oberen Tabellenplätze sind nur einen Punkt entfernt.

USBC-Nachbar Christnach-Waldbillig kam eigentlich ordentlich in die Saison 2025/2026, verlor ab Mitte Oktober jedoch vier Spiele in Serie, was einen Trainerwechsel nach sich zog. Nach einer weiteren Pleite ging es dann mit drei Siegen in Folge vor der Winterpause wieder nach oben. Böwingen ist mit 3 Zählern Rückstand auf Rang 4 als Achter ebenfalls noch im Aufstiegsrennen, dies mit einer völlig ausgeglichenen Bilanz (6-1-6, 23:23). Exakt genauso gut steht Absteiger Vianden da, was aber beim FC Orania aber eigentlich wenig Erfreuliches bedeutet. Sehr lange spielte man nämlich ganz oben und um den direkten Aufstieg mit, doch fünf aufeinanderfolgende Niederlagen zum Abschluss der ersten Halbserie verhagelten die Zwischenbilanz vollständig. Dass mehr drin ist, zeigte man davor und damit auch, dass man wie geplant oben mitspielen kann. Dazu muss der Hebel nach dem Winter aber umgelegt werden.

Ein Niemandsland in der Tabelle gibt es eigentlich nicht. Falls es ein solches geben würde, würde Pratzerthal-Redingen dieses alleine belegen. Als Tabellenzehnter liegt man 6 Punkte hinter der Aufstiegs- und deren 7 vor der Abstiegsrelegation. Die beinahe ausgeglichene Hinrunde war damit weder Fisch noch Fleisch, gefühlt hätte eigentlich mehr beim Fusionsverein aus dem Westen drin sein sollen. Nachbar Ell hatte dagegen viel zu kämpfen und konnte sich erst gegen Ende der ersten Halbserie einen kleinen Vorsprung auf die Abstiegsränge erkämpfen. Der angestrebte Mittelfeldplatz ist zwar drin, doch damit es nicht weiter brenzlig bleibt muss man nach dem Winter vor allem in der Offensive zulegen. Dies gilt quasi gleichermassen für Heiderscheid-Eschdorf, das in der ominösen schweren zweiten Saison nach dem Aufstieg zu kämpfen hat. Der Klassenerhalt ist das einzige Ziel, dafür ist es aber in der zweiten Saisonhälfte ein realistisches, wenn man nach dem Exil in Feulen wieder alle Heimspiele im richtigen Zuhause bestreiten kann.

👉 Torschützen

Auch Rambrouch hatte einen Mittelfeldplatz angestrebt, ist davon aber weit entfernt. Gründe für das bislang schlechte Abschneiden waren sowohl in der Personalplanung als auch in Personalsorgen wie z.B. Langzeitverletzten zu suchen. „Unser bester Stürmer hat einen Kreuzbandriss, zudem fallen ein Außenverteidiger und unser Sechser verletzt aus“ hieß es Anfang Oktober z.B. von Trainer Bill in einem Statement. Da man seinem lokalen Ansatz treu bleibt, steckt man über Weihnachten unten fest, doch das rettende Ufer ist alles andere als weit entfernt. Mit erst einem einzigen Sieg war es für Neuling Clerf die erwartet schwere Spielzeit nach dem Aufstieg. Mit 7 Punkten Rückstand auf Platz 12 und 6 auf Rang 13 muss man nach dem Winter bereits eine schwere Hypothek stemmen.