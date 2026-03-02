Der 19. Spieltag: Erste Antworten im Titelrennen?

Spätes Elfmeter-Drama! SV Grenzland Twist dreht Kellerduell Der SV Grenzland Twist hat im Abstiegskampf einen ganz wichtigen Dreier eingefahren. Gegen den Haselünner SV siegte Grenzland nach frühem Rückstand noch mit 2:1.

Haselünne ging in der 8. Minute durch ein kurioses Tor in Führung, als der Twist-Keeper einen Gegenspieler anschoss und der Ball ins Netz trudelte. Nach der Pause drehte Grenzland auf: Luc Kettler köpfte zum 1:1 ein (53.). Die Entscheidung fiel in der 90. Minute vom Punkt. Lars Gerke verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 2:1 – drei Punkte, die im Tabellenkeller richtig wehtun dürften.

Tabellenführer? Auswärts? Na und! Die DJK Eintracht Börger setzt in Baccum ein dickes Ausrufezeichen und gewinnt mit 1:0 beim Spitzenreiter. Das Tor des Tages erzielt Justin Albers - eiskalt, effizient, drei Punkte im Gepäck. Den ausführlichen Spielbericht liefert EmsTV. ➡️ Hier klicken ⬅️

Was für eine zweite Halbzeit vom VfL Herzlake: Nach frühem Rückstand drehten die Gastgeber die Partie gegen BW Papenburg II und siegten am Ende deutlich mit 5:1. Zunächst sah es nicht nach einem Herzlaker Nachmittag aus. Marten Bogena brachte die Gäste in der 41. Minute mit seinem vierten Saisontor mit 0:1 in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel komplett. Julius Völker erzielte in der 57. Minute den Ausgleich (sein erstes Saisontor). Connor Auger stellte in der 65. Minute auf 2:1 (5. Saisontor) und legte nur zehn Minuten später mit seinem sechsten Saisontreffer das 4:1 nach. Dazwischen traf Christian Niehaus in der 73. Minute zum 3:1 (2. Saisontor). Den Schlusspunkt setzte Jonas Abeln in der 89. Minute mit seinem fünften Saisontor zum 5:1-Endstand. Eine klare Angelegenheit nach der Pause, Herzlake mit fünf Treffern und reichlich Offensivpower.

Sonntag, 14 Uhr. Kein Flutlicht, kein Freitagabend-Mythos, sondern ehrlicher Nachmittagsfußball mit leichtem Wind und klarer Auswärtsidee vom VfL Rütenbrock. 22. Minute: Marek Heyne hebt den Kopf, bringt die Kugel scharf in den Strafraum – und Hendrik Stevens steigt hoch, als hätte er einen festen Termin über den Verteidigern. Kopfball. Tor. 0:1. Erstes Saisontor per Schädel, sauber gesetzt. Leng-Hand hält dagegen, sammelt Gelbe Karten (Stoll, Schäfer), während Rütenbrock weiter anklopft. Heyne mit zwei dicken Möglichkeiten – der zweite Treffer liegt in der Luft wie der Duft von Stadionkaffee. 67. Minute: Max Hermes sorgt dann für klare Verhältnisse. Fünftes Saisontor, vorbereitet von Niklas Fischer. 0:2. Hinten raus wird gewechselt, verwaltet, routiniert heruntergespielt. Abpfiff. Auswärtssieg beim SV Lengerich-Handrup. Sonntag, 16Uhr und drei Punkte im Gepäck für die Heimfahrt durchs Emsland.

Nullnummer mit Nebenwirkungen: Eltern und Leschede trennen sich 0:0, doch ganz ohne Aufreger blieb der Nachmittag nicht. Das Highlight (oder eher Tiefpunkt) lieferte Simon Luc, der in der 71. Minute mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde und Eltern die Schlussphase in Unterzahl bestreiten musste. Chancen, Wechsel, Karten - Tore allerdings Fehlanzeige.

Wir wünschen zudem Torwart Melvin Willen gute Besserung, der sich laut dem SV Eltern verletzt haben muss. Hoffentlich nichts Ernstes!

Spektakel in Haren: Listrup trifft fünfmal und zittert kurz Beim TuS Haren liefert der SV Listrup ein torreiches Auswärtsspiel ab – und gewinnt am Ende mit 5:3. Den Auftakt machte Jake Lohmöller bereits in der 17. Minute mit dem 1:0. Nach der Pause zog Listrup davon: Michael Bünker erhöhte auf 2:0 (49.), ehe Lohmöller mit einem Doppelpack (63./66.) seinen Dreierpack schnürte und auf 4:0 stellte. Doch Haren kam zurück. Helder Cutala verkürzte per direktem Freistoß auf 1:4 (69.). Marcel Conen traf per Kopf zum 2:4 (82.), ehe Mirco Husmann in der 90. Minute per Foulelfmeter sogar das 3:4 erzielte. Die Partie drohte zu kippen, doch praktisch im Gegenzug setzte Paul Grothaus mit dem 5:3 den Schlusspunkt (90.).

Später Ausgleich: Bawinkel nimmt Punkt aus Surwold mit Der SV Surwold führt bis in die Schlussphase, verpasst mehrfach die Vorentscheidung – und muss sich gegen den SV Bawinkel 1956 am Ende mit einem 1:1 begnügen. Leon Vehring trifft kurz vor Schluss zum Ausgleich. Borgmann bringt Surwold in Führung Vor 2.651 Zuschauern entwickelte sich eine Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Bereits in der ersten Halbzeit setzte der SV Bawinkel 1956 erste Akzente: Marco Lenger (31.) und Marcel Hempen (30., 31.) vergaben gute Möglichkeiten, zudem entschied der Schiedsrichter mehrfach auf Abseits. Auch Surwold kam zu Abschlüssen. Ein Freistoß aus 25 Metern (16.) sowie ein Versuch von Surwolds Nummer 24 (37.) blieben ohne Erfolg. Kurz vor der Pause dann die Führung: Nach zwei gescheiterten Torschüssen konnte Bawinkel den Ball nicht klären und spielte Surwold erneut in den Fuß. Lukas Borgmann nutzte die Situation und erzielte in der 42. Minute sein 13. Saisontor. Steffen Deymann bereitete zum 1:0 vor. Mit dieser Führung ging es in die Halbzeit. Chancenplus für Surwold - Vehring trifft spät Nach dem Seitenwechsel drängte Surwold auf das zweite Tor. Lukas Borgmann (51.) setzte einen Versuch nach einem Fehlpass knapp über das Tor, Michael Eissing (59.) verpasste per Kopf nach Flanke von rechts. Auch Damian Kowalczyk (90.) hatte in der Schlussphase noch eine Großchance. Bawinkel blieb dennoch gefährlich. Marcel Hempen prüfte Keeper Plaggenborg per Freistoß aus linker Position (63.), der Torhüter faustete den Ball heraus. Weitere Möglichkeiten durch Hempen und Rosen blieben ungenutzt. In der 87. Minute fiel schließlich der Ausgleich: Nach Vorarbeit von Marcel Hempen, es war seine elfte Saisonvorlage, traf der eingewechselte Leon Vehring zu seinem ersten Saisontor zum 1:1. In der dreiminütigen Nachspielzeit änderte sich nichts mehr am Spielstand. Surwold hatte die besseren Chancen auf den Sieg, Bawinkel nutzte eine der letzten Möglichkeiten konsequent – und sicherte sich einen Punkt.