Der 15. Spieltag - ehrlicher geht’s nicht

Ob oben dranbleiben oder unten rauskommen, am Ende zählen nur drei Punkte. Aber die sind diesmal besonders wichtig.

Am Sonntag geht’s dann richtig rund: SG Freren gegen Weiße Elf Nordhorn, Bad Bentheim gegen Schwefingen, Neuenhaus gegen Salzbergen, Union Lohne gegen Emslage und Sparta Werlte gegen Emsbüren. Und als Krönung das FuPa-Spiel des Tages: Olympia Laxten gegen Altenlingen - Derby, Emotion, alles drin.

Der 15. Spieltag steht an, die Hinrunde fast vorbei, aber noch längst nicht auserzählt. Schon heute wird’s ernst: Der SC Spelle-Venhaus II trifft auf den SV Veldhausen 07, parallel empfängt Vorwärts Nordhorn II den SV Langen. Zwei Flutlichtspiele, zwei Chancen auf einen warmen Start ins kalte Wochenende.

Auf dem Papier spricht vieles für die Gäste, doch gerade in der heimischem Burg hat der SV Bad Bentheim schon mehrfach bewiesen, dass er unangenehm zu bespielen ist. Ein Selbstläufer wird es für Schwefingen also keinesfalls.

Für Bad Bentheim heißt das: höchste Konzentration in der Defensive und Effektivität im Abschluss sind gefragt, will man dem Favoriten ein Bein stellen. Schwefingen reist dagegen mit viel Selbstvertrauen an und möchte die ungeschlagene Serie weiter ausbauen, um den Anschluss an die Spitzenplätze zu halten.

Ganz anders die Gäste aus Schwefingen: Das Team von Trainer Daniel Vehring präsentiert sich in glänzender Verfassung. Nach dem überzeugenden 4:0-Erfolg über den SV Olympia Laxten grüßt der SFS mit breiter Brust aus dem oberen Tabellendrittel. Vor allem die Offensive ist ein echtes Prunkstück, im Schnitt erzielt Schwefingen mehr als zwei Treffer pro Partie.

Die Hausherren hingegen mussten zuletzt einen Rückschlag hinnehmen: Beim 1:3 gegen den VfL Weiße Elf Nordhorn blieb der SV ohne Punkte und steht mit 14 Zählern auf Tabellenplatz elf. Vier Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen, die Bilanz der Grafschafter ist durchwachsen, insbesondere defensiv ließ man in dieser Saison bereits zu viele einfache Gegentore zu.

Am Sonntag wartet auf den SV Bad Bentheim eine echte Bewährungsprobe. Mit dem SF Schwefingen reist eines der aktuell formstärksten Teams der Bezirksliga Weser-Ems 3 an. Die Gäste sind seit fünf Spielen ungeschlagen und haben sich mit 26 Punkten bis auf Rang vier vorgearbeitet.

Ein klarer Favorit ist daher kaum auszumachen. Vielmehr spricht alles für ein intensives, enges Spiel, in dem Kleinigkeiten über Sieg oder Punkteteilung entscheiden könnten.

Beide Teams zählen zu den offensivstärksten Formationen der Bezirksliga, sodass die Zuschauer sich auf ein unterhaltsames Duell mit reichlich Torgefahr einstellen dürfen. Statistisch und tabellarisch begegnen sich Freren und Nordhorn auf Augenhöhe, beide Teams haben bisher acht Siege eingefahren, beide sind seit Wochen in Form.

Doch auch die Gäste aus Nordhorn haben in den vergangenen Wochen mächtig Selbstvertrauen getankt. Das 3:1 gegen den SV Bad Bentheim war bereits der dritte Sieg in Folge, mit dem sich die Weiße Elf wieder in Schlagdistanz zur Tabellenspitze brachte. Offensiv läuft es beim VfL rund: 35 Treffer bedeuten einen der besten Werte der gesamten Liga - präzise, effizient, gefährlich.

Die SG Freren feierte zuletzt einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen den SV Concordia Emsbüren und kletterte damit auf den fünften Rang (25 Punkte). Besonders beeindruckend präsentiert sich die Defensive der Gastgeber: Mit nur 14 Gegentoren stellt Freren die bislang stabilste Abwehr der Liga, ein echtes Faustpfand im Rennen um die Spitzenplätze.

Wenn am Sonntag um 14:00 Uhr die SG Freren den VfL Weiße Elf Nordhorn zum Topspiel der Bezirksliga Weser-Ems 3 empfängt, treffen zwei Teams in bestechender Form aufeinander. Beide Mannschaften gehen mit drei Siegen in Serie in die Partie und nur ein Punkt trennt sie aktuell in der Tabelle.

Die Mannschaft von Trainer Jan Zevenhuizen hat sechs Siege in Serie gefeiert und stellt mit 48 Treffern die beste Offensive der Liga. Laxten hingegen will im Derby alles daransetzen, dem Favoriten Paroli zu bieten und für eine Überraschung zu sorgen.

Am Sonntag um 14 Uhr trifft der SV Olympia Laxten im Stadtderby auf den ASV Altenlingen. Während Laxten zuletzt beim SF Schwefingen die achte Niederlage hinnehmen musste und in der Tabelle auf Rang zehn steht, reist der Tabellenführer mit breiter Brust an.

Nach neun sieglosen Partien sehnt der SV Borussia 08 Neuenhaus endlich wieder ein Erfolgserlebnis herbei. Am Sonntag (14:00 Uhr) empfängt das Team von Trainer Steffen Wolf den SV Alemannia Salzbergen und steht dabei unter Zugzwang.

Der Auftritt der Borussia am vergangenen Wochenende beim ASV Altenlingen war ein herber Rückschlag: Mit 2:8 kam Neuenhaus deutlich unter die Räder. Die Defensive bleibt damit die große Baustelle - 47 Gegentore in 13 Spielen sind Ligatiefstwert und spiegeln die derzeitige Misere wider. Mit nur drei Siegen und einem Remis rangiert die Mannschaft aktuell im Tabellenkeller.

Anders die Stimmung bei den Gästen: Der SV Alemannia Salzbergen sammelte zuletzt wichtige Punkte und feierte beim 4:2 gegen Concordia Emsbüren einen verdienten Erfolg. Mit 14 Zählern und Tabellenplatz zwölf hat sich die Alemannia leicht abgesetzt und will den positiven Trend fortsetzen. In den vergangenen fünf Partien holte das Team sieben Punkte, eine deutlich stabilere Phase als noch zu Saisonbeginn.

Beide Mannschaften verbindet eines: Defensiv ist noch reichlich Luft nach oben. Während Neuenhaus am meisten Gegentore kassierte, musste auch Salzbergen bereits 31 Treffer hinnehmen. Offensiv versprechen die Zahlen allerdings ein torreiches Duell, Tore sind bei beiden Seiten fast garantiert.

Für Borussia Neuenhaus geht es vor allem um Wiedergutmachung und den Anschluss ans untere Mittelfeld. Salzbergen dagegen reist mit dem klaren Ziel an, den Aufwärtstrend zu bestätigen und den Abstand zu den Abstiegsrängen weiter zu vergrößern.

Ein Favorit ist schwer auszumachen, die Tagesform dürfte entscheidend sein. Klar ist: Für Neuenhaus zählt nur ein Sieg, will man die Negativserie endlich brechen.

Flutlicht, Freitagabend, Bezirksliga-Atmosphäre: Wenn der SC Spelle-Venhaus U23 um 20:00 Uhr den SV Veldhausen 07 empfängt, treffen zwei Teams aufeinander, die mit unterschiedlichen Zielsetzungen in die Partie gehen. Während die junge Speller Mannschaft in der oberen Tabellenhälfte mitmischen möchte, kämpft Veldhausen um den Anschluss im Abstiegskampf. Der SC Spelle-Venhaus U23 erlebte zuletzt einen Dämpfer. Gegen den ASV Altenlingen setzte es eine klare 0:3-Heimniederlage, zu wenig für die Ansprüche des Tabellensiebten. Mit 22 Punkten aus 13 Spielen (sieben Siege, ein Remis, fünf Niederlagen) hat das Team von Trainer Bodo Gadomski dennoch eine solide Ausgangsposition. Besonders offensiv präsentiert sich Spelle durchschlagskräftig: Im Schnitt erzielt die U23 mehr als zwei Treffer pro Partie. Der SV Veldhausen 07 dagegen steckt mitten im Tabellenkeller. Mit nur 10 Punkten steht die Mannschaft von Trainer Timo Schumann aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz. Immerhin zeigen die vergangenen Wochen einen leichten Aufwärtstrend: Aus den letzten fünf Begegnungen holte Veldhausen sieben Zähler, zuletzt gab es beim 2:2 gegen Vorwärts Nordhorn II ein ordentliches Ergebnis. Sorgenkind bleibt jedoch die Offensive, ediglich 19 erzielte Tore in 13 Spielen sind zu wenig, um regelmäßig zu punkten. Auf dem Papier geht der SC Spelle-Venhaus U23 als Favorit ins Duell. Doch Veldhausen hat zuletzt bewiesen, dass es auch gegen besser platzierte Teams unangenehm zu bespielen ist. Entscheidend wird sein, ob die Gäste die Speller Angriffsreihe in den Griff bekommen, gelingt das nicht, droht ein langer Abend. Für Spelle-Venhaus bietet sich die Chance zur Wiedergutmachung nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Altenlingen. Für Veldhausen hingegen zählt jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

Am 15. und letzten Spieltag der Hinrunde reist der SV Langen zum Tabellennachbarn SV Vorwärts Nordhorn II. Beide Mannschaften liegen in der Tabelle dicht beieinander, was ein spannendes und umkämpftes Duell verspricht. Das Team von Trainer Tobias Schulte möchte an die guten Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen und die drei Punkte aus Nordhorn mit nach Hause bringen. Der Anstoß erfolgt am Freitagabend um 20 Uhr in Nordhorn. Der SV Langen freut sich über zahlreiche Unterstützung von den Rängen! ➡️ Zum ausführlich Bericht ⬅️

Am Sonntag steht dem VfL Emslage eine echte Herkulesaufgabe bevor: Mit dem SV Union Lohne gastiert eines der formstärksten Teams der Bezirksliga Weser-Ems 3 im Waldstadion. Während der VfL nach der zehnten Saisonniederlage gegen den SV Langen weiter am Tabellenende festhängt (7 Punkte, Platz 16), läuft es für die Gäste aus Lohne rund. Das Team von Trainer Dennis-Matthias Brode feierte zuletzt einen 4:2-Erfolg über Sparta Werlte und steht mit 30 Punkten auf Rang zwei. Emslage hat offensiv bislang wenig Durchschlagskraft gezeigt – nur 16 Treffer in 14 Spielen bedeuten den schwächsten Angriff der Liga. Ganz anders Union Lohne: Mit 38 Toren zählt die Brode-Elf zu den treffsichersten Mannschaften der Bezirksliga und punktet im Schnitt mehr als zweimal pro Partie. Die Rollen sind damit klar verteilt. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung, doch der VfL wird versuchen, mit Einsatz und Leidenschaft gegen den Favoriten gegenzuhalten. ➡️ Zum ausführlichen Bericht ⬅️

