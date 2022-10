Der 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im Überblick VL MITTE: +++ Für Aufsteiger SSC Burg wird die Luft immer dünner. Auch im Kellerduell beim RSV Weyer gab es kein Erfolgserlebnis. Befreiungsschläge feierten dagegen der FC Dorndorf und Pohlheim +++

VILLMAR-WEYER - Wetzlar (red). Vor allem im Keller herrschte an diesem Spieltag der Fußball-Verbandsliga viel Bewegung bei den heimischen Teams. Dem RSV Weyer gelangen Bigpoints gegen Aufsteiger Burg, TuBa Pohlheim schwamm sich gegen das Schlusslicht frei und dem FC Dorndorf gelang der zweite Erfolg am Stück. Nach drei sieglosen Partien ist auch die U 23 des SC Waldgirmes wieder in der Erfolgsspur, während das Wochenende für die beiden Marburger Clubs höchst unterschiedlich verlief. Hier gibt es alle Spielberichte der heimischen Teams:

RSV Weyer - SSC Burg 3:2 (2:1): Der SSC Burg hat den erhofften kleinen Befreiungsschlag verpasst und steckt weiter tief im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga fest. Die Elf aus dem Herborner Stadtteil unterlag beim ebenfalls abstiegsgefährdeten RSV Weyer mit 2:3 (1:2).

Steffen Hardt war bedient. Der Burger Trainer hatte in der umkämpften Partie, in der auch aufgrund der vielen Unterbrechungen wegen Fouls und Einwürfen kein rechter Spielfluss aufkam, mit ansehen müssen, wie sein Team wieder einmal mögliche Punkte leichtfertig verspielt hatte. "Das war der schlechteste Gegner in der Verbandsliga, gegen den wir bisher gespielt haben. Wir waren nur leider noch schlechter".

Dabei hatten die Gäste auf dem engen Kunstrasen den besseren Auftakt und durch Nils Dietrich (2.) und Salvatore Spera (8.) schon früh zwei Torchancen zur Führung. Die sollte vier Minuten später Felix Kessler gelingen, der eine feine Ballstafette über Spera und Krieger veredelte. Was dann passierte, war einer der Gründe für Hardts Ärger. Viel zu passiv ließen die Burger die spielerisch limitierten Platzherren ins Spiel kommen und halfen zusätzlich bei deren Treffern kräftig mit. Zunächst zeigte sich die SSC-Abwehr bei einem langen Ball auf Dennis Dietrich unsortiert, der dann erst am stark reagierenden SSC-Schlussmann Alexander Bülow scheiterte, ehe der kurz zuvor eingewechselte Mohammed Al Mohammad zum Ausgleich abstaubte (30.). Kurz darauf verursachte Bülow einen unnötigen Eckball, der dann ebenso flach wie unbehelligt durch den Burger Fünfmeterraum flog, ehe ihn Luca Seibel zur Halbzeitführung über die Linie drückte (36.).

Die Gäste kamen mit mehr Schwung aus der Kabine, mussten aber schon bald den nächsten Gegentreffer durch Andreas Petri hinnehmen (53.). Im Gegenzug ließ Spera die Burger Hoffnungen wieder aufkeimen (54.), ein weiterer Treffer sollte ihnen aber nicht mehr gelingen. Da auch die Gastgeber ihre Kontermöglichkeiten durch Aaron Meuser (60., 66.) und Niklas Becker (90.,) vergaben, blieb es beim nicht unverdienten Erfolg der Heimelf. "Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir haben uns den Sieg über unsere Einstellung und den Einsatz verdient und bleiben jetzt wenigstens ein bisschen an den Nichtabstiegsrängen dran", freute sich RSV-Trainer Frank Wissenbach.

Weyer: Kohlhepp - Becker, Seibel, Orani, Misia - Schutzbach, Schmidt - Meuser, Petri - Blecher (26. Al Mohammad), Dietrich (80. Pfeiffer).

Burg: Bülow - Dietrich (67. Göbel), Metz, Jung (46. Letzerich), Hardt (85. Weitzel) - Menger, Bähr, Hagner - Kessler, Krieger (67. Petruschke), Spera (80. Müller).

Tore: 0:1 Kessler (12.), 1:1 Al Mohammad (30.), 2:1 Seibel (36.), 3:1 Petri (53.), 3:2 Spera (54.) - Schiedsrichter: Hecklinger (Gladenbach) - Zuschauer: 140. (frl)

*

FC Dorndorf - FV Breidenbach 3:0 (2:0): Zwischen Himmel und Hölle. Vor dem geselligen Mannschaftsabend in Wetzlar - die "Neuen" gaben ihren Einstand - stand unter dem Strich eine deutliche 0:3-Pleite des Fußball-Verbandsligisten FV Breidenbach beim FC Dorndorf. Der verletzte Breidenbacher Spielertrainer Johannes Burk (Bluterguss im Fuß) sprach von einem "gebrauchten Tag". Auch im siebten Spiel in der Fremde bleibt es bei nur sechs Punkten der Hinterländer.

Zu Hause hui, auswärts pfui. Die Bilanz der Breidenbacher ist alles andere als gut. "Was gegen Walluf noch gut war, war heute schlecht. Kein Torschuss, keine Durchschlagskraft nach vorne. Zudem haben die Jungs zu wenig kommuniziert", bilanzierte ein sichtbar frustrierter Johannes Burk. "Jetzt heiß es: Mund abputzen. Das Derby beim VfL Biedenkopf kommt genau zur richtigen Zeit, um da wieder rauszukommen", ergänzte der Breidenbacher Coach.

Anders war die Laune bei FCD-Spielertrainer Florian Hammel. "Die erste Halbzeit war sehr gut von uns. Wir waren von Anfang an gut im Spiel und griffiger. Man hat gemerkt, dass die Jungs brennen. Hut ab, sie haben alles rausgehauen, was man im Abstiegskampf braucht", gab der Torwart zu Protokoll.

In der Tat: Vom Anpfiff weg waren die Gastgeber präsenter. In der 14. Minute setzte sich Samim Mansur auf der rechten Seite durch, und irgendwie stocherte Daniele Parisi das Spielgerät zur Dorndorfer Führung über die Linie. Die Schwarz-Weißen legten nach. Vier Minuten später konnte der Breidenbacher Keeper Tobias Ochs zunächst noch mit einer Glanztat klären, gegen den herrlichen Linksschuss von Dennis Besirovic war er aber machtlos. Es hieß 2:0 für die Gastgeber, die weiter Vollgasfußball anboten. Nadelstiche setzte über die rechte Seite immer wieder Mansur.

Erst nach 30 Minuten fanden die verunsicherten Gäste etwas besser ins Spiel. Um Zentimeter verpasste Felix Baum eine Hereingabe von Nils Cakar, zwingende Aktionen blieben allerdings auch in der Folge Mangelware. Aktiver, giftiger und erfolgsorientrierter waren die Platzherren. In der 49. Minute folgte schließlich deren dritter Nackenschlag: Florian Kröner holte mit links den Hammer raus - der Ball schlug hinter Ochs ein. Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt: Die Gastgeber drängten mit Macht auf das 4:0, den Gästen hingegen fiel zur Ergebniskorrektur nichts ein. Fazit: Kein Torschuss. Kein Plan. Keine Linie im Spiel.

Dorndorf: Hammel - Mansur (75. Koyun), Mario Schneider, Hindic (80. Nicklas Schneider), Jede - Park, Kunz, Vogt (67. Pfau) - Kröner, Besirovic, Parisi (85. Tuzlak).

Breidenbach: Ochs - Kamm, Six, Cakar (77. Beinborn), Beumer (81. Koer), Crispino - Mamro, Wanke (65. Ortmüller), Vuantu (56. Lukas Müller) - Vogel, Baum (73. Shakir Adnam).

Tore: 1:0 Parisi (14.), 2:0 Besirovic (18.), 3:0 Kröner (49.). - Schiedsrichter: Ackermann (Naurod) - Zuschauer: 100. (hlz)

*

SC Waldgirmes U 23 - FC Waldbrunn 2:1 (2:0): Fußball-Verbandsligist SC Waldgirmes U 23 ist durch den 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den FC Waldbrunn in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Die nach ihrem tollen Lauf zuletzt dreimal hintereinander sieglosen Gastgeber bestimmten die Anfangsphase. Ihre mehrfachen Aufenthalte im Waldbrunner Strafraum führten allerdings zunächst nicht wirklich zu zwingenden Abschlüssen. In Minute 21 verloren die Platzherren Christian Gabriel Moura wegen einer Verbalattacke gegenüber eines Kontrahenten mit dem Roten Karton. Waldbrunn war inzwischen gleichwertig und wurde doch von den Lahnauern trotz eigener Unterzahl eiskalt erwischt. Der bärenstarke Fabian Bräuer war zum 1:0 zur Stelle, als die Gäste in ihrem Strafraum nur unzureichend klären konnten (21.). Und fünf Minuten später schloss Bräuer einen sehenswerten Konter überlegt zum 2:0 ab. Waldbrunn wirkte sichtlich konsterniert und die personelle Überlegenheit war dann bis zur Pause nicht mehr erkennbar. Die magere Ausbeute des FCW im ersten Akt blieb eine gute Chance für Yoshiki Watai (42.).

Leidenschaftliche Lahnauer Defensivarbeit

Mit Wiederbeginn wirkte die personelle Überzahl der Gäste dann doch. Waldbrunn war nun läuferisch viel aktiver und wies die höhere spielerische Variabilität auf. Als Konsequenz daraus standen die Gastgeber plötzlich viel tiefer, als es eigentlich geplant war. Ihre Konter, wie etwa durch Joker Dennis Hinz, der am zur Pause eingewechselten FCW-Schlussmann und Spielertrainer Daniel Erbse scheiterte (71.), waren eher sporadisch. Eines allerdings blieb bei den Lahnauern gleich: Sie verteidigten nicht nur mit großer Leidenschaft, sondern auch mit der für eine junge Truppe erstaunlichen Nervenstärke. Unter dem Strich stand der glückliche Heimsieg der Gastgeber, der ihren Trainer Thorsten Schäfer strahlen ließ: "Meine Jungs haben das in Unterzahl klasse gemacht. Dass wir fast nichts zugelassen haben, war der Schlüssel zu diesem wichtigen Sieg", so Schäfer. "Wir haben die erste Halbzeit regelrecht verpennt. Und nach der Pause, als bei uns vieles stimmte, konnten wir uns nicht belohnen", wusste Daniel Erbse.

Waldgirmes U 23: Marzell - Fiedler, Ter Jung, Höhn, Gabriel Moura - Bräuer (68. Hinz), Glasauer (78. Weber), Köhler, Recio-Perez (90.+3 Lamara) - Schweitzer (83. Parson), Bebe (76. Pektas)

Waldbrunn: Schmitt (46. Erbse) - Form, Moritz Steinhauer, Schöndorf (81. Bouillon), Kostadinov - Neuhof, Görgülü (76. Mendel), Lukas Scholl, Breuer (60. Steioff) - Watai, Rücker

Tore: 1:0 Bräuer (26.), 2:0 Bräuer (31.), 2:1 Lukas Scholl (65., Foulelfmeter) - Schiedsrichter: Marquardt (Taunusstein) - Zuschauer: 150 - Rote Karte: Gabriel Moura (21., Waldgirmes) wegen Unsportlichkeit. (rafe)

*

FV Biebrich - SG Kinzenbach 1:1 (1:0): Fußball-Verbandsligist SG Kinzenbach hat im Abstiegskampf beim 1:1 (1:0) beim FV Biebrich zumindest einen Punkt ergattert. "Wir konnten in weiten Teilen der Partie an die Leistung beim 1:1 bei der SC Waldgirmes U 23 anknüpfen. Wir haben es wieder geschafft, defensiv weniger zuzulassen und sind wieder nach einem Rückstand zurückgekommen, was der Mannschaft gutgetan hat. Auf dem Punktekonto ist das zwar kein Befreiungsschlag, aber der Aufwärtstrend hält an", zeigte sich SG-Trainer Peter Bätzel in der Landeshauptstadt durchaus zufrieden mit dem zweiten Punktgewinn nach zuvor sechs Niederlagen in Folge.

In der weitgehend ausgeglichenen ersten Halbzeit mit wenigen Torraumszenen hatte die SG Möglichkeiten, die nach guten Kontern zweimal Johannes Alber (22., 30.) vergab. In Minute 37 vermissten die Gäste den Elfmeterpfiff, als Hakan Güngör strafstoßreif gefoult worden war. Allerdings war später die Abwehraktion von Marius Jörg (58.) gegen Aboubakari ebenfalls elfmeterverdächtig. Bei den Biebrichern verpassten Orkun Zer (31.) und Moritz Christ (37.) mit ihren Kopfbällen das Kinzenbacher Tor nur knapp. Aber kurz vor dem Halbzeitpfiff traf Zer doch noch zur Biebricher Führung (45.).

Nach dem Wechsel tat sich zunächst wenig vor den Toren. In der 56. Minute die erste abgeschlossene Offensivaktion der Kinzenbacher, als Pascal Sajonz mit seinem Schuss am Pfosten scheiterte. Die Gastgeber waren in der Phase zwischen der 60. Und 80. Minute nur nach Standards gefährlich. In der 79. Minute fiel schließlich der verdiente Kinzenbacher Ausgleich, als sich bei einem schönen Angriff über die rechte Seite Güngör durchsetzte und den Ball in den Rücken der Biebricher Abwehr spielte, wo Tommy Ried das Leder aufnahm und aus rund 18 Metern in den Winkel zum 1:1 versenkte.