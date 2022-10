Lediglich acht Feldspieler aus dem Kreisliga-Kader der DJK Göggelsbuch (Grün) stehen Coach Dominik Pöllet am Sonntag gegen den TSV Berching zur Verfügung – Foto: Laura Werner

Der 12. Spieltag DJK muss gegen Berching mit einem „Mischteam“ bestehen – SG will Positivtrend fortsetzen

Wieder einmal macht sich der Tross aus Möning und Rohr an diesem Freitagabend in der Kreisliga Ost auf Reisen, in Feucht steht das fünfte Auswärtsspiel in Folge für die SG an. Wo die SF Hofstetten momentan spielen ist egal, sie gewinnen sowieso – auch am Sonntag in Holzheim? In Göggelsbuch tüfteln sie dagegen vor dem Heimspiel gegen Berching daran, überhaupt elf Mann zusammenzubekommen.

TSV Feucht - SG Möning/Rohr (Freitag, 19 Uhr): „Wir sind jetzt so richtig angekommen in der Kreisliga“, freut sich SG-Trainer Manuel Fersch nach zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen. Fünf Spiele stehen bis zur Winterpause noch aus, „und da wollen wir so viele Punkte wie möglich holen, um einigermaßen entspannt in die Winterpause gehen zu können. Die Lücke nach unten gilt es zu vergrößern, die nach oben zu verkleinern.“ Den aktuellen Gegner aus Feucht zieht er exemplarisch für die ganze Liga heran. „Die Konstanz fehlt“, sagt Fersch, „die holen jeweils einen Punkt gegen den Tabellenersten und -zweiten, gewinnen souverän bei der momentan formstärksten Mannschaft in Hofstetten und haben dann aber nur zehn Punkte.“ Also schaut Fersch lieber auf sich. „Wir wollen an unsere Leistungen anknüpfen und den positiven Trend mitnehmen.“ Und er schaut auch auf den Anhang aus Möning und Rohr: „Auch ein Dank an unsere Fans, die uns hoffentlich auch beim fünften Auswärtsspiel in Folge unterstützen und teilweise die Auswärtsspiele zu Heimspielen gemacht haben.“

FC Holzheim - SF Hofstetten (Sonntag, 15 Uhr): Markus Rüger fährt mit einem guten Gefühl und Vorfreude nach Holzheim. Weil der Sportfreunde-Trainer selbst zwei Jahre für den FC aus dem Neumarkter Ortsteil aufgelaufen ist und dort eine „überragende Zeit“ erlebt hat. Und weil seine Mannschaft einfach bestens drauf ist in den vergangenen Wochen. Der jüngste 4:3-Erfolg gegen Reichertshofen war schon der fünfte Sieg am Stück, der Tabellenzweite Holzheim liegt nur noch zwei Zähler entfernt – und die Sportfreunde sind noch ein Spiel im Rückstand. Aber zurück zu Schlusslicht Reichertshofen, da möchte Rüger noch eins loswerden. „Sie hatten auch gute Aktionen und ihre Spielanteile.“ Er sieht sich jedenfalls in seiner Einschätzung bestätigt, dass in der Kreisliga Ost jeder jeden schlagen kann. „Also warum sollen wir nicht nach Holzheim fahren, und dort auch einen Punkt mitnehmen?“

So., 30.10.2022, 15:00 Uhr DJK Göggelsbuch Göggelsbuch TSV Berching Berching 15:00 PUSH