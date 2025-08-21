 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligavorschau

Der 1. Spieltag verspricht Spannung pur

Kreisliga 1 München 1. Spieltag

Verlinkte Inhalte

Kreisliga 1
VfR Garching II
Dachau 65 II
Sulzemoos
Karlsfeld II

Der 1. Spieltag der neuen Saison steht vor der Tür und verspricht ein aufregendes Fußballwochenende. Am Samstag, den 23. August 2025, fällt um 14:30 Uhr der Startschuss mit der Partie zwischen dem SC Grüne Heide Ismaning und dem FC Türk S. Garching. Beide Teams wollen mit einem Sieg in die Saison starten. Am selben Tag um 18:00 Uhr erwartet uns ein weiteres interessantes Duell: Der SV Lohhof empfängt den SV Olympiadorf München – ein Spiel, das für beide Vereine richtungsweisend sein könnte.

Der Sonntag, 24. August 2025, beginnt um 12:30 Uhr mit der Begegnung VfR Garching II gegen den FSV Harthof München. Im Anschluss trifft um 13:30 Uhr der SV Weichs auf den TSV Eintracht Karlsfeld II.

Der Nachmittag hält weitere Highlights bereit: Um 14:30 Uhr stehen zwei Partien auf dem Plan – der TSV Arnbach empfängt den TSV Moosach-Hartmannshofen, während der SV Sulzemoos den TSV Allach München herausfordert.

Den Abschluss des Spieltags bilden um 15:00 Uhr die Begegnung zwischen der SpVgg Feldmoching und dem TSV 1865 Dachau II. Beide Teams wollen mit einem Erfolgserlebnis in die Saison starten.

Morgen, 14:30 Uhr
SC Grüne Heide Ismaning
SC Grüne Heide IsmaningGrüne Heide
FC Türk S. Garching
FC Türk S. GarchingGarching
14:30
Spieltext Grüne Heide - Garching

Morgen, 18:00 Uhr
SV Lohhof
SV LohhofSV Lohhof
SV Olympiadorf München
SV Olympiadorf MünchenOlympiadorf
18:00
Spieltext SV Lohhof - Olympiadorf

So., 24.08.2025, 12:30 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching II
FSV Harthof München
FSV Harthof MünchenFSV Harthof
12:30
Spieltext VfR Garching II - FSV Harthof

So., 24.08.2025, 13:30 Uhr
SV Weichs
SV WeichsSV Weichs
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld II
13:30
Spieltext SV Weichs - Karlsfeld II

So., 24.08.2025, 14:30 Uhr
TSV Arnbach
TSV ArnbachTSV Arnbach
TSV Moosach-Hartmannshofen
TSV Moosach-HartmannshofenTSV Moosach
14:30
Spieltext TSV Arnbach - TSV Moosach

So., 24.08.2025, 14:30 Uhr
SV Sulzemoos
SV SulzemoosSulzemoos
TSV Allach München
TSV Allach MünchenTSV Allach
14:30
Spieltext Sulzemoos - TSV Allach

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Feldmoching
SpVgg FeldmochingFeldmoching
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65 II
15:00
Spieltext Feldmoching - Dachau 65 II

Aufrufe: 021.8.2025, 15:06 Uhr
Helmut KampaAutor